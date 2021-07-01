Красночетайцы получили футбольное поле, а поречане ждут новых очистных

Долгожданное открытие нового футбольного поля в Красных Четаях немного омрачил дождь. Но, как известно, матч состоится при любой погоде – торжественная церемония началась, невзирая на влагу с неба.

Поле с искусственным покрытием на стадионе ФСК «Хастар» отливало зеленым изумрудом. Опоясавшие его беговые дорожки так и звали устремиться по ним. Вокруг пестро от ярких костюмов спортсменов, съехавшихся со всего района. Своего земляка Главу республики Олега Николаева они встретили аплодисментами.

Объект сметной стоимостью более 30,3 млн рублей построен в рамках указа Главы о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения республики Львиная доля средств – более 28 млн рублей — из республиканского бюджета. В прошлом году руководством Чувашии было запланировано построить десять футбольных стадионов, все они в ближайшее время будут введены в эксплуатацию, отметил Олег Николаев в своем приветственном слове. И выразил надежду, что стадион в Красных Четаях не будет пустовать. «Важно, чтобы ребята здесь оттачивали свое спортивное мастерство, становились профессиональными спортсменами, достигали больших побед. Им есть на кого равняться. А мы продолжим совершенствовать спортивную инфраструктуру муниципалитетов», — добавил Глава.

Руководитель региона приехал не с пустыми руками. Он вручил тренировочный комплект для футбола и сертификат на обучение тренера по футболу муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа — ФСК «Хастар». Отмечены были и активисты спорта – учащиеся Красночетайской средней школы Мария Аливанкина, Дарья Романова и Александр Вазиков удостоены Золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» награжден ветеран спорта Александр Криков.

На церемонии присутствовал почти весь корпус депутатов Госдумы РФ, которые поздравили со знаменательным событием. Побед и новых свершений пожелала своим молодым землякам и уроженка Красночетайского района, участница XXVI летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе Елена Грузинова. Закончилась же церемония товарищеским футбольным матчем между командами членов партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

В тот же день Глава республики проинспектировал ход строительства комплекса новых сооружений биологической очистки сточных вод в Порецком. Ныне действующим уже более 40 лет, они буквально доживают свой срок. Новый комплекс по проекту состоит из насосной станции первичного приема стоков и непосредственно биологических очистных сооружений, находящихся в нескольких километрах. Работы начались в минувшем мае.

Журналисты, как обычно, прибывают на объект раньше. На этот раз в ожидании Главы республики произошел небольшой казус. На баннере с паспортом объекта значился срок его сдачи – декабрь 2022 года. Хотя только что глава райадминистрации Евгений Лебедев назвал журналистам декабрь нынешнего года. Все всполошились – изготовитель баннера ошибся. Попросили губную помаду у корреспондента НацТВ, чтобы исправить цифру, — получилось не очень. Тогда заклеили цифру скотчем, и уж потом прошлись помадой…

О переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию, конечно, и речи быть не может – это рефреном звучало в ходе состоявшегося на месте рабочего совещания Главы с участием вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, представителей республиканской Единой службы заказчика и подрядной организации АО «ПМК–8». Олег Николаев побывал сначала на площадке насосной станции, потом – на очистных. Работа шла везде, но в ходе разговора высветился ряд проблем, тормозящих строительство. Одна из них, по словам подрядчиков, — резкое подорожание строительных материалов, что может увеличить проектную сметную стоимость, составляющую 221 млн рублей.

Не случайно Глава отметил, что данный объект — один из самых отстающих в рамках реализации национальных проектов в Чувашии. Правда, сроки отставания не сильно критичны, их можно нагнать. «Цель – завершить строительство комплекса очистных сооружений в Порецком в текущем году. Это очень важно как для населённого пункта, так и для защиты экологии», — сказал Олег Николаев. Отмечалось, что каждый участник процесса строительства должен четко и своевременно выполнять утвержденные задачи, которые зафиксированы в плане производственных работ и в «дорожной карте». Каждый, даже малейший срыв влечет за собой «передвижку» других процессов и возникновение новых проблем. Прежде всего, надо вовремя оплачивать выполненные подрядчиком е работы.

Отмечались также вопросы по поставкам оборудования для очистных. Решения по ним, заверил Глава, будут приняты в течение пары дней. К сожалению, ситуация, сложившаяся на рынке, — удорожание материалов, большой спрос на оборудование в разных регионах, — позволяет поставщикам отдельных групп товаров диктовать условия. Как сказал Глава, с этим приходится разбираться в ручном режиме. В случае необходимости будут призваны на помощь коллеги из федерального правительства. Но на строительстве очистных сооружений в Порецком проблемы можно решить собственными усилиями и более четким взаимодействием.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Мы будем исходить из единой стратегии обеспечения решений по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов республики. Я поручил все очистные сооружения реализовывать по единым решениям, по идентичным технологиям, с использованием взаимозаменяемых материалов и оборудования, чтобы мы имели единый резерв на республику. Мы должны идти по пути унификации. Будет неправильно, если на каждой территории будем создавать отдельные технологии и под них создавать соответствующие бригады и обслуживание».