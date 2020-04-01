В Порецком обновили стелу в честь погибших на фронтах Второй мировой

До юбилейного победного мая уже совсем недалеко. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в райцентре решили обновить мемориальный комплекс, установленный в честь погибших воинов.

По словам местных жителей, последний раз стела ремонтировалась после урагана, пронесшегося над Порецким еще в июне 1996 года. Тогда, напомним, сильно пострадали парк Победы, часть мемориального комплекса, включая десятиметровую стелу, здание школы-интерната. Именно в ходе восстановительных работ стелы было использовано оцинкованное рифленое железо, и памятник стал именно таким, каким его и знают сейчас. Со временем он, конечно, утратил былую красоту, но сегодня, после ремонта, он совсем как новый, говорят поречане.

Стоит отметить, что ежегодно ко Дню Победы в мемориальном комплексе проводится косметический ремонт: в порядок приводится железобетонная стена с именами погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, уроженцев села Порецкое, и надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто». А к 60-летию Победы, в 2005 году, здесь были установлены 8 мраморных плит с именами поречан — Героев Советского Союза. Еще через 10 лет тут появился памятный знак строителям Сурского рубежа обороны и установлены две противотанковые пушки.

Фото cap.ru

Большую поддержку в реконструкции стелы в Порецком оказали спонсоры и депутаты.