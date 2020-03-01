Посевная в Чувашии идет полным ходом и в особом режиме

Начавшиеся на две недели раньше прошлогоднего весенние полевые работы обещают быть скоротечными. Земля не станет ждать благоприятных прогнозов по прекращению пандемии. В эти дни аграрии республики полным ходом ведут подкормку озимых зерновых культур – к ней приступили во всех районах. По сведениям Минсельхоза на 30 марта, это агротехническое мероприятие проведено на 35,6 тыс. гектарах, или 38,2 проц. площади озимого клина.

В Вурнарском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Шемуршинском и Яльчикском районах подкормлено больше всех посевов. В 12 районах идет подкормка многолетних трав. В 4 районах приступили к их боронованию – этим сохраняется влага в почве.

В Порецком районе также ведут подкормку посевов, в основном – пока хозяйства степной зоны. Есть еще зона засурская, где китайский инвестор по проекту «Сычуань – Чувашия» взял в аренду более 6 тысяч гектаров ранее заброшенных земель. В прошлом году их освободили от мелколесья, обработали и 1,8 гектаров засеяли вико-овсяной смесью. Корма предназначались для молочного поголовья на комплексе, строительство которого планировалось неподалеку, в Засурье. Но потом у инвесторов поменялись планы – площадку под комплекс решили разместить в соседнем районе. (По данным Минсельхоза, вопрос с этой площадкой пока остается открытым). Урожай кормовой смеси, однако, не пропал. По словам главного агронома компании «Сычуань – Чувашия» Олега Яндимиркина, ее заложили в склад на хлебоприемном предприятии, где она пока и находится.

Будут ли засеваться засурские площади нынче? В Минсельхозе республики нам сообщили, что «проведение сезонных полевых работ будет осуществляться с учетом условий сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией». Связался корреспондент «СЧ» и с заместителем главы Порецкой райадминистрации – начальником отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии Валентиной Журиной. По ее словам, «сеять в Засурье планируют, программу прислали, причем уже не на 1,8 тысяч гектаров, а на 2 тысячи. Но пока не начали, видно, находятся на изоляции».

КСТАТИ Федеральный Минсельхоз издал специальные рекомендации для обеспечения непрерывной деятельности предприятий в условиях угрозы заноса или в случае регистрации коронавирусной инфекции среди работников. В частности, предлагается организовать места временного проживания сотрудников, доставку сотрудников на работу корпоративным транспортом , разделение их в сменах на две и более группы с четко выделенными рабочими зонами и ряд других мер.

Олег Яндимиркин подтвердил — действительно, на запущенные с огромным трудом в оборот поля технику пока не выводили. Руководство компании еще не приняло решение – будут нынче сеять или нет. «Я направлял в его адрес уже не одну служебную записку, но ответа так и не получил. А время идет, сейчас каждый день важен. Надо бы уже подкармливать посевы клевера…»,- говорит агроном.

Ситуация и впрямь не лучшая. Мы не раз писали, чего стоило раскорчевать поля, распахать, посеять. Будет очень жаль, если нынешнюю посевную засурские поля «пропустят» и снова станут зарастать бурьяном.

Фото agro.cap.ru