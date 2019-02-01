Новости допобразования

В числе лучших практик

Федеральная экспертная группа признала опыт внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чувашской Республике лучшей практикой при внедрении в 2019 году персонифицированного финансирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях в категории «Региональная практика».

Напомним, с 1 сентября в республике в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Теперь ребенок может выбрать то направление, которое ему действительно интересно, вне зависимости от финансового положения семьи и от того, школьный ли это кружок, секция в доме творчества или в частной организации. Одновременно повышается конкуренция на рынке услуг допобразования детей, а значит, и спектр образовательных программ, и их качество, утверждают в Минобразования Чувашии.

В кружок — в первую смену

В этом году 800 юных новочебоксарцев получили возможность обучаться в детском технопарке «Кванториум» благодаря реализации в Чувашии регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Занятия по шести естественнонаучным и техническим направлениям — Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум, VR/AR–квантум, IT-квантум и Хайтек-цех — для ребят проводят квалифицированные педагоги. Большой популярностью у школьников пользуется шахматная гостиная (Квантошахматы), в которой кванторианцы с удовольствием овладевают основами техники, тактики и стратегии игры в шахматы.

В рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города технопарк охватывает дополнительным образованием и тех ребят, которые обучаются во вторую смену. Так, для шестиклассников новочебоксарской школы № 19 занятия в Кванториуме проводят в утренние часы.

Кстати

В 2020-2022 годах в Чувашии благодаря победе в федеральном конкурсе появятся три мобильных технопарка «Кванториум». Это передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети могут осваивать навыки VR, робототехники и промышленного дизайна. Мобильные «Кванториумы», сообщают в Минобразования республики, созданы для обеспечения доступности технического творчества для детей, живущих в сельской местности.

Вязали узлы и разбирали автомат

Более 240 школьников приняли участие в зимних юнармейских сборах членов регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Две профильные юнармейские смены прошли на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» с 6 по 8 декабря и с 13 по 15 декабря, сообщают в Минобразования Чувашии.

Для ребят была подготовлена насыщенная программа. Каждая команда заранее получила домашнее задание: подготовить видеопрезентацию на тему «Наши герои!» и творческий номер, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В начале юнармейских сборов прошел час мужества с представителями ветеранских организаций, участниками боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Представители республиканской федерации лазертага провели для юнармейцев игры в лазертаг и гидробол, а студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа — мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи и выживанию в экстремальных ситуациях. Чебоксарская объединенная техническая школа ДОСААФ России организовала в «Белых камнях» занятия по вязанию морских узлов, а учитель физкультуры чебоксарской средней школы № 33 Лариса Мышева — соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт». Были также проведены конкурсы по строевой подготовке, сборке-разборке автомата и т. д.

На торжественном закрытии победители и призеры всех конкурсных испытаний награждены дипломами регионального отделения «ЮНАРМИЯ» Чувашской Республики. А руководители команд получили благодарности от Центра военно-патриотического воспитания ЮНИТЭКС.

Справка «СЧ»

Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чувашской Республики создано 6 июля 2016 года. В настоящее время в республике действуют 295 отрядов ЮНАРМИИ, ее отделения есть во всех муниципалитетах Чувашии.