Вероятность успеха

Гарантировать его нельзя, но стремиться к нему необходимо

Одним из самых популярных рождественских лакомств в европейских странах являются лакричные конфеты. Не только потому, что Glycyrrh??za gl?bra (лат.) в ряде культур называется «сладким корнем» и содержит вещество в 50 раз более сладкое, чем сахар. Растение, более известное в наших краях под названием «солодка» помогает справиться с язвами желудка, лечит кашель и простуду, избавляет от расстройств пищеварения и даже уменьшает риск развития некоторых видов рака.

Дело в том, что в корне солодки содержится изоликвиритигенин (Isoliquiritigeninin, ISL), являющийся биологически активным ингредиентом флавоноидов и обладающий многочисленными фармакологическими свойствами. Сообщалось даже, что в ходе экспериментов на крысах, ISL защищал сердечный миокард от ишемического повреждения, способствуя нормализации параметров ЭКГ.

Аспирант ЧувГУ, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Чувашии Елена Соленова выиграла конкурс Российского фонда фундаментальных исследований с проектом «Механизмы выживания мышей при введении изоликвиритигенина на фоне экспериментальной генерализованной бактериальной инфекции».

Молодой ученый будет изучать предполагаемые антибактериальную и антибиопленочную активности изоликвиритигенина. Процессы выздоровления при помощи солодки зараженных генерализованной, то есть распространившейся по всему организму, бактериальной инфекцией мышей могут показать, справится ли ISL с препятствованием образованию скопления бактерий в виде пленки. А также указать на способность вещества преодолевать резистентность (устойчивость к лекарственным препаратам) микробов.

Дело в том, что бактерии, вызывающие как острые, так и хронические инфекции, в подавляющем большинстве случаев переходят из планктонной формы существования к микробиосоциальной, формируя своеобразную структуру — биопленку. Хронические заболевания ставятся таковыми именно благодаря формированию такого «микросоциума» и его устойчивости к антибактериальным средствам.

Поэтому одно из важных направлений современной медицины — разработка средств, предотвращающих или разрушающих не сами патогенные бактерии, а их пленки.

Подтверждение гипотезы молодого врача о свойствах изоликвиритигенина может стать основой для будущей разработки покрытия эндопротезов и катетеров. Научным руководителем проекта является заведующий кафедрой фармакологии, клинической фармакологии и биохимии вуза, доктор медицинских наук Светлана Павлова.