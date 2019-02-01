Причина язвы желудка может крыться в солнечном сплетении

Боль в животе, чревный ствол и Данбар

Диагнозом «гастрит» может похвастаться так много людей, что в быту эту болезнь приписывают друг другу при первом же выявлении системных болей в животе. Однако живот порой может беспокоить и в ситуации, когда все органы пищеварения в полном порядке, а анализы и ФГДС утверждают, что желудок способен переварить гвозди.

Как было открыто в середине прошлого века, недомогание может вызвать, например, недостаточный кровоток в органы брюшной полости: печень, желудок и поджелудочную железу, вызванный синдромом Данбара, или компрессионным стенозом чревного ствола (КСЧС). Изучением болезни занимается заведующий рентгеновским отделением Республиканской детской клинической больницы, аспирант ЧувГУ Андрей Андреев, получивший поддержку Российского фонда фундаментальных исследований на проект «Комплексная диагностика компрессионного стеноза чревного ствола у детей».

Чревный ствол — это важнейшая артерия, отделяющаяся от аорты в районе солнечного сплетения и обеспечивающая кровью большую часть внутренних органов человека. При нормальном развитии тела сосуду ничего не угрожает, и организм работает в штатном режиме, но зафиксировано множество случаев, когда ствол подвергается компрессионному стенозу — диафрагма или солнечное сплетение давят на артерию, перекрывая подачу крови в жизненно важные органы. Это вызывает сложно диагностируемые боли в животе, а также развитие других недомоганий — язвы желудка, панкреатита или регулярную тошноту. Лечение этих болезней в отрыве от КСЧС у таких больных в конечном счете приводит к тому же результату — болезнь-следствие рано или поздно проявляет себя вновь.

Ученые-медики пока не пришли к единому мнению, что является истинной предпосылкой недуга. Последние исследования показывают, что стеноз, вероятнее всего, является врожденным отклонением и чаще проявляет себя в подростковом возрасте, когда диафрагма стремительно растет и начинает давить на артерию. Именно поэтому исследование заболевания у детей является наиболее приоритетной областью изучения на данный момент.

Также известно, что болезни подвержены люди с астеническим телосложением (обладающие низким весом и высоким ростом). Выявить заболевание возможно только с помощью УЗИ аорты и контрастной рентгенографии. Лечат КСЧС часто с помощью хирургического вмешательства.

В ходе проекта Андрей Андреев изучит особенности многостороннего выявления стеноза, даст характеристику симптомов, разработает этапы диагностики и лечения у детей, установит частоту патологии в зависимости от пола и возраста детей. Добавим, что научным руководителем проекта является заведующий кафедрой детских болезней вуза, доктор медицинских наук Михаил Краснов.