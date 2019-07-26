Автомобильный вор осужден за покупку устройства для взлома сигнализаций

В Чебоксарах молодой человек признан виновным в незаконном приобретении код-грабберов, закамуфлированных под брелоки автомобильной охранной сигнализации.

По материалам уголовного дела, 19-летний житель Моргаушского района приобрел их в Чебоксарах в декабре прошлого года через Интернет, не имея соответствующей лицензии.

То, что эти устройства принадлежат к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, подтвердила судебная криминалистическая экспертиза.

Факт приобретения обвиняемым указанных предметов был выявлен в ходе расследования полицией уголовного дела о кражах имущества из автомобилей, за что он был осужден в апреле этого года к полутора годам исправительных работ. Именно используя код-грабберы (проще говоря — электронную «программу-вор»), молодой человек и совершал кражи, отключая на машинах противоугонную систему.

За незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, суд приговорил молодого человека к году и восьми месяцам ограничения свободы.