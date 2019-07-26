Тишина на стройке и ремонт телевизоров

История республики на страницах «СЧ»

45 лет назад — 13 декабря 1974 года

С каждым годом на селе становится все больше владельцев телевизоров. Раньше телевизоры ремонтировали только в городах. Телемеханики объединения «Чувашремрадио» живут и работают уже во многих селах республики. Они обслуживают владельцев телевизоров на дому и в приемных пунктах.

«В Караевском комплексном приемном пункте Красноармейского комбината бытового обслуживания хорошо организовал ремонт телевизоров и радиоприемников телемеханик объединения «Чувашремрадио» Илья Иванов. Он хорошо знает свое дело. Колхозники колхоза «Россия» довольны техническим обслуживанием телемеханика: после ремонта телевизоры, как правило, работают безупречно. На снимке: телемеханик Илья Иванов настраивает очередной отремонтированный телевизор».

65 лет назад — 14 декабря 1954 года

В письме из Козловского района сообщается, что киномеханик Петров недобросовестно относится к своим обязанностям: путает части кинофильмов, иногда прерывает киносеансы, ссылаясь на недостаток горючего, или совсем не выходит на работу.

«Заведующий отделом культуры исполкома Козловского райсовета депутатов трудящихся т. Аниферов сообщил редакции, что за систематическое нарушение трудовой дисциплины киномеханик Петров снят с работы».

50 лет назад — 12 декабря 1969 года

На страницах «Советской Чувашии» мы читаем:

«Нет, это не памятник древних римлян. Сия колоннада находится в Чебоксарах! Какой уж год она стоит! Тишина на стройке. Удивительная тишина.

А строят тут, как мы узнали, не городской театр, а молочный завод. Может, денег нет? Их в прошлом и позапрошлом году не освоили. В нынешнем такая же картина. Один из виновников тому — трест «Стройконструкция» (управляющий М.В. Шувалов), который не обеспечивает стройку нужными конструкциями и другими строительными материалами».

Фото П. Гранникова,

внештатного инспектора Чебоксарского городского комитета народного контроля.

20 лет назад — 15 декабря 1999 года

Каждый день на подходах к любому рынку можно встретить «наперсточников». Они играют в азартную игру на деньги.

«Обычно начинают с 50 рублей. Чтобы выиграть их пятидесятирублевку, на кон надо положить свою полусотенную. «Наперсточники» стоят плотной группой и всегда громко спорят. Для привлечения к себе клиентов они поначалу специально играют медленно, чтобы зритель мог заметить, под каким колпачком лежит шарик».

Все было бы по-другому, если бы они играли честно, пишет автор заметки Г. Иванова. И рассказывает, как на ее глазах золотых украшений на две тысячи лишилась молоденькая девушка — поставила их на кон вместо денег и проиграла.