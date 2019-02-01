В ансамбле татарской песни «Ялкын» занимаются дети с ограниченными возможностями

«Не сдавайтесь и верьте в добро!»

Ансамбль татарской песни «Ялкын» — инклюзивный коллектив ДК имени Хузангая, вместе с обычными детьми здесь занимаются больше десятка детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам художественного руководителя Гузели Федоровой, сначала под ее опекой были только здоровые дети, и когда пришли необычные ребята, их встретили настороженно. Пришлось проводить профилактическую работу и разговаривать с родителями.

«Мы дали им понять, что новенькие — такие же дети, и можно вместе существовать, выступать. После каждого выхода на сцену и те, и другие чувствуют себя иначе, становятся счастливее, радуются полученному результату», — говорит Гузель Федорова. И дополняет, что работать с особенными детьми ей помогает любовь к своему делу.

Недавно в чебоксарском театре кукол прошел II Республиканский фестиваль творчества детей-инвалидов «Хрустальная веточка», на котором выступали члены ансамбля татарской песни «Ялкын» и другие особенные дети. Они порадовали зрителей своими талантами: пели, танцевали, читали стихи, играли на инструментах. Порою сразу бросалась в глаза «необычность» артиста (один из мальчишек читал стихотворение прямо из зала, сидя в инвалидной коляске), а иногда выступление было таким, что оставалось только позавидовать.

Так, одним из ярких номеров была песня незрячей Зинаиды Катеровой из музыкальной школы № 2. Никаких трудностей в выступлении девочка не испытывала. Задачи, которые ставит перед ней художественный руководитель, — такие же как и у всех певцов: следить за правильным дыханием и дикцией. Разве что девочка смогла особенно тонко прочувствовать смысл свой песни. «Мечтайте, не сдавайтесь и верьте в добро!» — объяснила она мысль, которую хотела донести зрителю.

Екатерина Штальберг