В Батыревском районе на пожертвования селян возвели часовню

Теплится священный огонек в новой часовенке деревни Балабаш-Нурусово, возведенной на пожертвования селян и благодаря помощи откликнувшихся на доброе дело неравнодушных людей.

Местные жители уже давно мечтали, чтобы рядом с монументом в память воинов-односельчан, погибших в Великой Отечественной войне, появилось святилище, где люди могли бы вспомнить павших, помолиться об их душах. Место для строительства было освящено еще летом 2017 года, а в декабре 2018-го строившееся здание увенчал купол с крестом. Наконец, нынче общими усилиями доброе дело удалось завершить, и в конце ноября часовню, названную в честь Михаила -архангела, покровителя воинов и защитника от всякого зла, торжественно открыли.

Поздравить селян со столь важным событием прибыл заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии, министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов и другие гости — депутаты Госсовета Николай Курчаткин и Юрий Попов, ректор Чувашского республиканского института образования Юрий Исаев.

Освятил новую часовню епископ Алатырско-Порецкой епархии Феодор. Стены храма были окроплены святой водой, на них церковным маслом нанесены святые кресты. Чин освящения Божьего храма сменила первая Божественная литургия, после которой все прихожане во главе с духовенством совершили крестный ход вокруг новой часовни. А затем чествовали инициаторов строительства и добрых помощников, без которых часовни могло и не быть.

По словам главы администрации Батыревского района Рудольфа Селиванова, жители района с большим воодушевлением поддерживают открытие в районе новых храмов и мечетей, проведение совместных национальных фестивалей и мероприятий, направленных на сохранение народных традиций, духовности, нравственных ценностей православия и ислама. Благодаря этому в дружбе, понимании и взаимной поддержке на батыревской земле живут представители разных народов.

Добрые традиции охотно перенимает у старшего поколения молодежь, дети изучают основы религии, обучаются в воскресных школах при православных храмах и мусульманских мечетях, добавил глава администрации, отметив важность слаженной работы органов местного самоуправления и религиозных объединений в развитии района.

Фото cap.ru: На территории Батыревского района действуют 19 мечетей, 14 православных храмов и 15 часовен, в числе которых теперь и новая часовня в честь Михаила-архангела в Балабаш-Нурусово.