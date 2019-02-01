На «Ядринмолоко» освоен инвестпроект, введен «Меркурий», созданы рабочие места

На этой неделе заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Лисицын в рамках рабочей поездки в Ядринский район побывал в ОАО «Ядринмолоко». Специалисты Минсельхоза Чувашии вместе с главой администрации района Андреем Софроновым и начальником Ядринской районной станции по борьбе с болезнями животных Виктором Скобелевым ознакомились с производством, пообщались с работниками.

Начальник отдела продаж завода Алексей Поляков рассказал о модернизации аппаратного цеха. Ранее на «Ядринмолоко» максимальная проектная мощность переработки сырого молока составляла 200 т/сутки. А в этом году в рамках инвестиционного проекта дополнительно была закуплена и смонтирована пастеризационно-охладительная установка мощностью 25 т/час, которая позволяет увеличить переработку сырого молока до 450 т/сутки. В инвестпроект вложено около 150 млн рублей.

При этом сырое молоко закупается только у проверенных сельхозпроизводителей. В списке поставщиков — более 30 производителей молока Чувашии, Татарстана, Нижегородской, Ульяновской областей, Удмуртии.

Еще одной целью визита представителей министерства было ознакомление с работой новой автоматизированной информационной системы «Меркурий». Система введена в эксплуатацию в 2019 году как обязательная для всех товаров, подконтрольных Россельхознадзору. Она позволяет отслеживать качество готовых молочных продуктов на протяжении всего цикла — от приемки сырья до поступления на полки магазинов. Введение системы на ядринском молокозаводе прошло успешно: вложено более 1 млн рублей, дополнительно создано шесть рабочих мест.

По словам Андрея Софронова, ОАО «Ядринмолоко» является основным градообразующим предприятием и имеет важное значение для района. Реализация инвестиционного проекта и введение автоматизированной системы «Меркурий» помогли создать в городе новые рабочие места и, соответственно, повысить налоговые отчисления в районный бюджет. На текущий момент ассортиментная линейка молока завода включает более 100 наименований молочной и кисломолочной продукции. Упор делается на творожную линейку — более 20 видов творога различной жирности и в разных упаковках (контейнерах, фольге, пленке, флоупаках).

Коммерческий директор ОАО «Ядринмолоко» Роман Малов рассказал о ближайших планах молокозавода: это увеличение объемов продукции в региональных столицах, городах Казань и Нижний Новгород, а также начало производства детского питания, а в последующем — сыров.

Екатерина Казакова

Фото автора: Руководитель отдела продаж Алексей Поляков (в центре) и глава Ядринской районной администрации Андрей Софронов (справа) рассказали заместителю министра сельского хозяйства республики Сергею Лисицыну о сегодняшнем дне и о перспективах ОАО «Ядринмолоко».