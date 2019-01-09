Перепись как ДНК России

Интеллигенция Чувашии радеет за сохранение национальной культуры

Всероссийская перепись населения, которая стартует в октябре 2020 года, станет двенадцатой переписью в истории России. Первая всеобщая перепись населения прошла в Российской империи в 1897 году и с этого момента переписи регулярно фиксировали изменения, происходившие в нашем обществе. Шло время, менялись и уходили в прошлое политические системы, но поколения наших родителей, дедушек и бабушек, наших предков остаются связаны нитью родства.

«Подобно тому, как в ДНК содержится полная информация о строении и свойствах организма, так и переписи населения хранят и передают из поколения в поколение данные о нашем обществе, причем во всех подробностях. Поэтому без преувеличения переписи можно назвать ДНК страны. Только опираясь на этот фундамент, мы сможем принимать правильные решения и создавать свое будущее», — приводит слова руководителя Росстата Павла Малкова пресс-служба ведомства.

Будущая перепись пройдет в принципиально новом цифровом формате. Изменился и фирменный стиль главного статистического события десятилетия — вместо традиционно строгого и официального он стал приветливым и дружелюбным.

Как показал соцопрос, за год до старта Всероссийской переписи населения 74% жителей страны заявили, что одобряют ее проведение, а 52% респондентов назвали заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги» предпочтительным способом прохождения переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания госуслуг (МФЦ).

Сергей Андреев