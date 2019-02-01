В библиотеку Чебоксарского района поступили книги с дополненной реальностью

Чаепитие со Шляпником и селфи с Алисой

Необычные издания с дополненной реальностью, которая позволяет «оживлять» книжные страницы, поступили в фонд отдела по работе с детьми Центральной библиотеки района.

«Технология дополненной реальности дает возможность совместить традиционное издание с современными гаджетами, что весьма привлекает сейчас молодежь, — рассказали сотрудники библиотеки. — После установки приложений на смартфон или планшет нужно навести камеру на страницу, смотреть и слушать, что появится на экране: звуки или картинки для скачивания, сцены с 3D­моделями всех героев или даже интерактивная игра».

Так в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» у юных читателей появляется возможность попасть в чудесный мир по ту сторону кроличьей норы. Безумное чаепитие у Мартовского Зайца и Шляпника, исчезновение Чеширского Кота, игра в Королевский крокет и другие ключевые эпизоды книги на глазах детей оживают! В приложении можно смотреть мини­мультики, в которых читатель сможет сам принять участие, — нажать на экран, чтобы началось действие, рассмотреть все со всех сторон и даже сделать селфи с Алисой.

Реалистична и поступившая в фонд библиотеки энциклопедия «Все о животных», где ребят «приветствует» рычанием сам царь зверей, лев, слон и носорог зовут на совместную прогулку, а комодский варан и королевская кобра попытаются напугать и даже укусить.

Напомним, это же ноу­хау в последние годы использует и газета «Советская Чувашия», которая первой из периодических изданий республики начала «иллюстрировать» свои текстовые и фотоматериалы дополненной реальностью.

Фото cap.ru: Изучая книгу «Танки и бронетехника», юные читатели теперь не только знакомятся с информацией, но и видят машины в движении: танки едут, стреляют и даже взрываются.