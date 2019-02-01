Активная молодежь Канаша представила свое видение городского парка

На обсуждение идеи благоустройства летнего парка городского Дворца культуры, которое планируется провести в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории малых городов и исторических поселений, собрались лидеры, волонтеры, авторы молодежных инициатив.

Главный специалист-эксперт отдела строительства мэрии Полина Кузьмина ознакомила ребят с планами благоустройства и, в частности, рассказала о том, какие объекты уже включены в архитектурный проект и что планируется изменить. Вместе с молодыми людьми обсуждалась возможность обустройства в летнем парке тактильных зон для людей с ограниченными возможностями здоровья, амфитеатра, строительства пешеходного перехода к зонам отдыха, размещения парковки и многое другое. Большое внимание в проекте уделено тому, чтобы расположенные в парке объекты не мешали близлежащим жилым домам и людям было удобно и комфортно. Отметим, подобные обсуждения проводились и среди старшего поколения жителей Канаша.

Фото cap.ru: В Канашской администрации заверили, что предложения горожан, высказанные в ходе обсуждений, найдут свое отражение в окончательном варианте проекта.