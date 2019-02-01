«Абрикосовый сад» признан лучшим студенческим театром ПФО

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подведены итоги «Театрального Приволжья»

Завершился окружной этап самого массового и зрелищного молодежного фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Участники из Чувашии порадовали своими победами.

Напомним, за звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняли участие около семи тысяч юных актеров.

Фестиваль стал настоящим театральным праздником, одним из ярких молодежных проектов Года театра в России. Победителей выбирали как с помощью народного голосования, так и оценки профессионального жюри, в соотношении 50 на 50. Свои голоса за понравившихся молодых актеров отдали почти 30 тыс. человек.

В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала образцовая театральная студия «Пауза» из Республики Башкортостан. А звание лучшего студенческого театра округа зрители и жюри присудили межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» из Чувашии. Ребята в своей работе «Мой дедушка был вишней» по повести Анджелы Нетти говорили о проблемах отцов и детей и о том, как в любом возрасте не терять искренность и оставаться открытым миру и людям. Режиссер постановки Дмитрий Миронов был признан лучшим режиссером. Победу принес республике и Вячеслав Краснов — как лучший среди актеров-студентов. Он исполнил роль Тонино в спектакле «Мой дедушка был вишней».

Блистательно сыграла роль Яны в спектакле «Наброски судьбы» чебоксарского лицея № 4 Роза Коробова. В актерском мастерстве девушке не нашлось равных. В том числе благодаря и ей постановка заняла третье место среди школьных театров.

Как рассказали организаторы фестиваля, победители в номинации «Школьные и студенческие театральные коллективы» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля в размере от 100 до 200 тыс. рублей. А для лучших режиссеров и актеров подготовлен творческий подарок — поездка в Москву на спектакли ведущих театров России.

Победителей на торжественной церемонии закрытия фестиваля 16 декабря лично поздравит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Марина Васильева

 

Фото cap.ru: Торжественную церемонию подведения итогов фестиваля в прямом эфире смотрели во всех регионах ПФО, в том числе и в Чувашии.

Опубликовано: 3 декабря 2019 г.


Читайте также:

В Шумерлинском районе открытие Года театра отметили литературно-музыкальной постановкой
На конкурс "Лидеры России" было подано более 227 тысяч заявок
Цитата номера
Владимир Мединский оценил масштаб работ по реконструкции здания Чувашской государственной филармонии
Министр культуры Российской Федерации посетил Академию искусств и Чувашский драмтеатр
Владимир Мединский подвел итоги визита в Чебоксары
В год 100-летнего юбилея республики в Чебоксарах распахнет свои двери обновленная филармония
От детской академии до Эрмитажа

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.