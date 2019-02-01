«Абрикосовый сад» признан лучшим студенческим театром ПФО

Подведены итоги «Театрального Приволжья»

Завершился окружной этап самого массового и зрелищного молодежного фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Участники из Чувашии порадовали своими победами.

Напомним, за звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняли участие около семи тысяч юных актеров.

Фестиваль стал настоящим театральным праздником, одним из ярких молодежных проектов Года театра в России. Победителей выбирали как с помощью народного голосования, так и оценки профессионального жюри, в соотношении 50 на 50. Свои голоса за понравившихся молодых актеров отдали почти 30 тыс. человек.

В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала образцовая театральная студия «Пауза» из Республики Башкортостан. А звание лучшего студенческого театра округа зрители и жюри присудили межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» из Чувашии. Ребята в своей работе «Мой дедушка был вишней» по повести Анджелы Нетти говорили о проблемах отцов и детей и о том, как в любом возрасте не терять искренность и оставаться открытым миру и людям. Режиссер постановки Дмитрий Миронов был признан лучшим режиссером. Победу принес республике и Вячеслав Краснов — как лучший среди актеров-студентов. Он исполнил роль Тонино в спектакле «Мой дедушка был вишней».

Блистательно сыграла роль Яны в спектакле «Наброски судьбы» чебоксарского лицея № 4 Роза Коробова. В актерском мастерстве девушке не нашлось равных. В том числе благодаря и ей постановка заняла третье место среди школьных театров.

Как рассказали организаторы фестиваля, победители в номинации «Школьные и студенческие театральные коллективы» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля в размере от 100 до 200 тыс. рублей. А для лучших режиссеров и актеров подготовлен творческий подарок — поездка в Москву на спектакли ведущих театров России.

Победителей на торжественной церемонии закрытия фестиваля 16 декабря лично поздравит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Марина Васильева

Фото cap.ru: Торжественную церемонию подведения итогов фестиваля в прямом эфире смотрели во всех регионах ПФО, в том числе и в Чувашии.