Союз журналистов Чувашии продолжает прием работ на соискание ежегодных республиканских премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2019 год.

Как сообщает Правление Союза, побороться за премию имени народного писателя Чувашской АССР Семена Эльгера могут произведения журналистов по основным газетно-журнальным и радиотелевизионным жанрам, а также книги и сборники, в которых поднимаются важные социальные, нравственные проблемы развития общества, экономики, науки и культуры, ярко и доходчиво раскрываются народные традиции, образ современного человека.

На суд комиссии по присуждению премии имени первого чувашского профессора, фольклориста, этнографа Николая Никольского представляются публицистические и научно-популярные произведения по проблемам национального возрождения чувашского народа, развития его культуры и искусства, укрепления дружбы между народами, а также исследования творческого наследия профессора.

Премия имени журналиста Леонида Ильина учреждена совместно с Ядринской районной администрацией. На этот конкурс принимаются журналистские работы по проблемам сельского хозяйства и защиты природы, в которых ярко и доходчиво раскрываются усилия коллективов сельхозпроизводителей по повышению урожайности полей и продуктивности животноводства, освещается передовой опыт хозяйств по стабилизации и развитию отраслей агропромышленного комплекса в современных условиях. В центре внимания в газетно-журнальных, радиотелевизионных материалах должен быть человек труда, его усилия в решении вопросов социального обустройства деревни, сохранения природных ресурсов.

Комиссии по премиям напоминают: выдвинутые произведения должны отличаться тематической направленностью, глубиной содержания, профессиональным мастерством и иметь широкое общественное признание.

Конкурсные работы и документы на соискателей представляют редакции СМИ и коллективы организаций до 20 декабря 2019 года по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13. Дом печати, 7-й этаж.