Студенческие отряды ЧГУ – в десятке лучших по России

Радостный строй гитар, яростный стройотряд…

Всероссийский конкурс на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования состоялся в этом году впервые. Его проводили Министерство науки и высшего образования России и Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды», сообщает Минобразования Чувашии.

Всего на конкурс поступило 145 заявок. Каждый вуз описывал деятельность штаба на базе образовательной организации, материально-техническое обеспечение, предоставляемое студенческим отрядам, вовлеченность студенческих отрядов в работу вуза, участие в мероприятиях и количество бойцов, являющихся членами российских студенческих отрядов.

Цифра 55 студенческих трудовых отрядов общей численностью более 2,6 тыс. человек работали в этом году в Чувашии

От Чувашии в конкурсе участвовали Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева.

По итогам оценки поданных заявок в ТОП-10 лучших вузов России по организации деятельности студенческих отрядов вошел ЧГУ имени И.Н. Ульянова, занявший 9 место. В состав Штаба студенческих трудовых отрядов ЧГУ входит девять линейных студенческих отрядов общим количеством 522 человека. Студотряды работают по пяти направлениям (педагогические, строительные, сервисные и медицинские отряды и отряды проводников).

Борис Арсентьев