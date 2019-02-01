Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов ответил на вопросы жителей

21 ноября в медиацентре Мининформполитики Чувашии прошла прямая линия с вице-премьером — министром здравоохранения Владимиром Викторовым, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В начале трансляции Владимир Николаевич отметил, что 2019 год стал началом реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», за шесть лет в здравоохранение республики будет направлено дополнительно почти 11 млрд рублей.

Всего поступило более 90 обращений. В большой степени вопросы касались лекарственного обеспечения, кадровой проблемы, переоснащения и ремонта больниц. Звонки и письменные обращения поступали как на линию Минздрава Чувашии, так и в Мининформполитики. В частности, жители Новочебоксарска интересовались, когда в городском медицинском центре будет детский отоларинголог. Владимир Викторов ответил, что на сегодня в целевой ординатуре готовятся два врача-оториноларинголога, один из которых приступит к работе в августе 2020 года, второй — в августе 2021 года. По целевому направлению в 2019 году на первый курс медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова поступили 10 студентов, которые по окончании учебы придут на работу. Сейчас в НМЦ работают два врача-совместителя, которые ведут прием два раза в неделю.

Много вопросов было связано с приказом Минздрава России о новом порядке прохождении медосмотра для водителей. И как раз во время прямой линии пришло сообщение о пересмотре даты вступления в силу соответствующего приказа.

Сергей Иванов