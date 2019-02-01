Когда многодетная мама — математик

Выигрывают и наука, и обучение

У Дарьи Троешестовой трое детей. При этом многодетной матерью она себя не считает. Пишет докторскую диссертацию, недавно возглавила кафедру дискретной математики и информатики. Как и полагается доценту, читает лекции студентам и при этом вместе с коллегами обучает несколько сотен ребятишек, которые каждую неделю приходят на занятия в Малый физмат Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Вообще надо сразу сказать, что Малый физико-математический факультет — явление уникальное. В стране ничего подобного нет. Можно сослаться на университетскую гимназию при МГУ, но там несколько иное: талантливых детей отбирают по всей стране, зачисляют только тех, кто прошел по конкурсу. А вот чтобы при университете обучали обычных детей с первого класса преподаватели высшей школы — такого нет. Детей принимают не по конкурсу, а просто потому, что родители решили, что их чаду было бы неплохо позаниматься дополнительно.

Сама Дарья Анатольевна уверяет, что тесты и экзамены далеко не всегда могут выявить у школяров способности к физике-математике. Конечно, кто-то, безусловно, математически одарен. А кто-то не видит в этих науках смысла — ему просто неинтересно. Однако стоит такому ученику попасть в соответствующую среду, как его способности словно на дрожжах начинают расти.

Есть и такие, кто не понимает, что нужно делать со всеми этими задачками и примерами. Вместо выполненного задания ребенок показывает педагогу чистую тетрадку и объясняет: «У меня не получается, я не знаю, как это сделать!» Дарья Анатольевна, «избалованная» своими талантливыми детьми, первое время впадала в ступор: «Как можно говорить, что не получается, если ничего не пытался сделать?» Теперь-то она знает, что ребенку просто не повезло с учителем, его не научили алгоритмам решения задач, и он действительно не знает, с чего начать.

А есть и такие, кто, не увидев решения сразу, боится совершить ошибку, решая наобум: вдруг отругают за неверный ответ. Такие дети, вдруг узнав, что можно ошибаться, экспериментировать, решать задачи разными способами, тоже начинают проявлять свои способности. Потому что программа до восьмого класса большинству детей по силам.

Самая же большая боль доцента Троешестовой — это дети, которые не понимают математики в принципе. У них нет прогресса, несмотря на систематические занятия, но при этом они приходят на них, внимательно слушают, что-то пишут, им здесь нравится. Она честно говорит родителям, что у ребят проблемы с освоением материала и, возможно, стоит занять ребенка чем-то другим, в чем его способности более выражены, чтобы не терять время, отпущенное на их развитие. Однако те не согласны уходить с Малого физмата, потому что ребенку-то здесь комфортно: пусть слушает, что-то все равно останется в голове.

А начиналось все в 2010 году. Большинство подростков хотели быть экономистами и юристами, при этом мечтая получать образование в Москве. Физикой и математикой увлекались единицы, но они учились в математических лицеях и были нацелены на поступление в те же московские вузы, которые у всех на слуху. В 2011-2012 учебном году университету с трудом удалось набрать студентов на бюджетное отделение. Принимать всех подряд тоже не было выходом, учиться на физмате сможет далеко не каждый. И Дарья для себя решила, что ситуацию надо менять. Надо рассказывать детям о вузе, о факультете: да, кибернетики здесь мало, но математиков готовят хороших. И когда ректором университета стал Андрей Александров, он напомнил ей о ее планах создать школу для детей. Его идея, одобренная ученым советом, ввести системную работу со школьниками стала стратегической позицией вуза. И Малый физмат — один из проектов. Всего же профориентационные проекты охватили в этом календарном году почти 10 тысяч школьников.

Когда от ректора поступило предложение заняться детьми, Дарья уже оставила эту затею: браться за создание структуры непонятного формата ей было страшно. Однако ректор был настойчив, и как-то быстро подобралась команда единомышленников, готовых вместе с ней бесплатно поработать над хорошей идеей. Никто тогда не знал, будет ли востребовано такое обучение.

Дело продвигалось медленно, потому что никто не понимал, как нужно организовывать обучение школьников в стенах университета, а требований от самых разных структур было очень много. Но Троешестова не была бы ученым-математиком, если бы не разобралась во всех премудростях. Ей пришлось изучить сотни документов, в том числе наизусть выучить, сколько должно быть метров от аудитории до туалета, чтобы получить лицензию на образование малышей.

А обучать они решили детей со второго класса, чтобы постепенно развивать их и получить к выпускному вечеру способных к обучению в университете молодых людей. Ее собственная младшая дочь как раз пошла во второй класс, и Дарья прекрасно понимала, что совместить школьную программу с более высоким уровнем вполне возможно, хоть и непросто. Ее старшие дети учились и осваивали точные науки без каких-либо затруднений, просто потому, что мама — ученый, а папа, однокурсник мамы, — программист и в семье отношение к математике особое.

Но физика-электротехника во втором? В школах республики традиционно считают физику сложной. Преподавателей по этому предмету не хватает, впрочем, они в дефиците по всей стране. Но у нас в республике, где электротехника и энергетика просто базовые отрасли, такого быть не должно!

Кстати В 2018-2019 учебном году на Малом физико-математическом факультете обучались 900 школьников по 35 дополнительным общеобразовательным программам: занимательная и визуальная математика, занимательная физика, 3D-моделирование, информатика, английский язык. 889 учащихся успешно завершили обучение и получили сертификаты!

Профессора ЧГУ в первое время делали большие глаза: «Как же вы энергетику будете вчерашним детсадовцам объяснять? Они же ничего не поймут!» Но Дарья Анатольевна только посмеивалась: физика — это жизнь вокруг нас, как ее можно не понять? Выключателем щелкнули — лампочка зажглась, вот она физика. Коллеги были с ней солидарны: Ольга Васильева умудряется рассказывать малышам про последовательное и параллельное соединение электрических цепей так, что они приходят домой и уже родителей просвещают, что такое электрическая сеть, почему горит лампочка и что будет с холодильником, если его оставить открытым.

Для этого пришлось закупить оборудования почти на шесть миллионов, полученных по гранту профильного федерального министерства, а педагогам сесть за школьные учебники. Дарья смеется, что вузовским преподавателям забавно слышать про сложности школьной программы по физике. Это все равно что сравнивать букварь с романом Достоевского. А вот со школьными математиками выстроены прекрасные отношения. Заметив интерес ребенка к этому предмету, они отправляют его в Малый физмат.

Нагрузка на преподавателей физико-математического факультета с появлением детей в вузе серьезно выросла, но недаром «физики» — самые выносливые и закаленные ученые. Нагрузку перераспределяют, коллег поддерживают. На вопрос, смогла ли бы Дарья Анатольевна устроить такую школу вне ЧГУ, она энергично мотает головой. Первые шаги были сделаны еще до нее: на факультете уже был опыт работы с талантливыми детьми. Сильнейший профессорско-преподавательский состав возможен только в вузе. Лаборатории, компьютеры, программное обеспечение — все это усилия большого коллектива.

Дарья считала и считает, что главное — не натаскать детей на решение задач, а научить их думать, развить пространственное мышление. Это сейчас особенно важно, потому что в школе нет черчения, и геометрия стала тоже плохо восприниматься. Современные ребятишки обучаются по программам, которые лишают их необходимости чертить квадраты, треугольники или параллелепипеды. В рабочих тетрадях уже все начерчено, им надо только обозначить то, что уже за них сделали.

В результате пользоваться карандашом и линейкой они не умеют, провести линию через две точки — это для них высший пилотаж, а уж циркуль — вообще инструмент, применять который могут только избранные. И тогда решили, что будет две программы: математика и визуальная математика, когда целых полтора часа дети будут чертить всякие фигуры, развертки. Следом пришлось вводить курс «математика-английский». Сын Степан, приехав из МГУ, где учился на факультете вычислительной математики и кибернетики, сказал: он жалеет, что мама не настояла на изучении английского. Без него в науке сейчас никак не обойтись. И она тут же приняла решение дополнить курс математики. Со временем это вылилось в отдельную программу английского. Сейчас уже 12 курсов от математики и экспериментальной физики до 3D–моделирования, куда принимают не со второго, а уже с первого класса.

Дарья удивляется: когда задумывался Малый физмат, она не подозревала, что «спрос» на точные науки будет так велик. Их воспитанники постоянно участвуют в разных олимпиадах, становятся победителями, но тут у Дарьи Анатольевны возникают противоречивые чувства. Дело в том, что она хочет, чтобы дети, в которых так много вкладывают преподаватели вуза, не просто побеждали ради побед. Они должны заниматься любимым делом, чтобы профессия была самым большим источником удовольствия. Ее сын занимается искусственным интеллектом и живет этим. Средняя дочь в раздумьях. И когда Троешестова беседует с родителями воспитанников, которые сетуют, что ребенку не удалось занять призовое место, она исходит из того, что люди, которые умеют и любят только учиться, редко успешны в жизни. И советует им растить не «звезд», а просто любознательных ребятишек. Истинно талантливые дети — тяжелая ноша для родителей. В свое время, вспоминает Дарья, она даже тормозила развитие сына, чтобы не получилось из него колосса на глиняных ногах. Недаром же говорят, что специалист подобен флюсу…

Университет ежегодно проводит порядка двух десятков олимпиад, организация части из которых ложится на плечи Дарьи Анатольевны. Она рассказывает, как недавно на одной из таких олимпиад всех участников разбили на две команды (одна — команда победителей, вторая — все остальные) и предложили им решить сложную задачу. И когда «все остальные» оставили позади «звездную» команду, потому что умели работать в коллективе, она не удивилась. Много лет кроме основной профессии она занимается изучением психологии и педагогики. И так как любит разбираться во всем основательно, здесь тоже стала профессионалом.

Казалось бы, где Дарья Анатольевна находит время при такой занятости? И что говорит супруг? Она только улыбается — муж во всем ее поддерживает, и, хотя шутит, что видит его спину с затылком чаще, чем лицо, потому что он программист, у них очень много общих тем для разговоров. Он трепетно относится к детям, и в общении супругов нередко находятся пути решения каких-то проблем.

Ей давно не удавалось толком отдохнуть, потому что в каникулы проходят олимпиады, лагеря, всевозможные интенсивы, которые нужно организовывать, а лето — пора экзаменов. И выезжать всей семьей им удается нечасто. Зато потом они долго вспоминают время, которое провели в общении друг с другом. Обе дочки по выходным с ней на факультете Малого физмата, и родители уверены, что они, как и сын, будут заниматься только тем, что им приносит радость. А иначе какой смысл в этой жизни?..