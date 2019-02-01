30 тысяч школьников в Чувашии узнали, что такое «большие данные»

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Почти 30 тысяч мальчишек и девчонок из 278 школ Чувашии стали участниками всероссийской образовательной акции, которую проводят ведущие российские ИТ-компании при поддержке Министерства просвещения страны. Акция называется «Урок цифры», а первым в ней стал урок на тему «Большие данные».

Время стремительно меняет нашу жизнь, и сегодня не все родители могут доходчиво объяснить школярам, что такое большие данные, откуда они берутся и как может пригодиться в жизни умение с ними работать. Ученики в игровой форме познакомились с основами программирования, а заодно и с новыми профессиями ближайшего будущего.

«Уроки цифры» будут продолжаться, впереди у ребят знакомство с кибербезопасностью, искусственным интеллектом и машинным обучением. Также их познакомят с работой информационных сетей и облачными технологиями. Возможно, кому-то это поможет выбрать будущую специальность, а всем остальным — более успешно заниматься точными науками.

Замечательно то, что в уроке могут принимать участие дети как городских, так и сельских школ, потому что цифровое образование, которое активно внедряется у нас в республике, доступно в любой школе, где есть компьютеры, подключенные к сети Интернет.

Опубликовано: 22 ноября 2019 г.


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