Учитель родного языка из Чувашии — в числе победителей всероссийского конкурса

В Москве подведены итоги конкурса лучших практик «Языки и культура народов России: сохранение и развитие». Педагог из Чувашии вошла в число победителей.

Конкурс прошел в стране впервые. Его цель — способствовать сохранению и развитию языков народов России, популяризации ценностей традиционных народных культур.

Всего на конкурс было подано 266 заявок из 51 субъекта России. Участников распределили в группы по номинациям: «Лучшая практика муниципального уровня», «Лучшая практика работы отдельной образовательной организации» и так далее.

По итогам конкурса определены 110 победителей. В номинации «Лучшая практика регионального уровня» не нашлось равных работе кандидата педагогических наук, доцента кафедры профессионального развития педагогических работников Чувашского республиканского института образования Людмилы Васильевой. Она представила проект «Регионализация дошкольного этнохудожественного образования».