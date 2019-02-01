Качественное образование — первый шаг к успеху

Престиж среднего профессионального образования в последние годы значительно вырос, в том числе благодаря тому, что техникумы и колледжи дают компетенции, востребованные на рынке труда. Свой вклад в формирование трудового потенциала республики вносит и Чебоксарский кооперативный техникум, которому в этом году исполнилось 90 лет.

История Чебоксарского кооперативного техникума началась в октябре 1929 года, когда правление Центросоюза и секретариат Чувашского обкома партии постановили открыть в Чебоксарах техникум с кооперативным уклоном. За годы работы в учебном заведении сложились добрые традиции, выросло несколько поколений преподавателей с собственными педагогическими методиками, подготовлено более 30 тысяч специалистов, среди которых деятели науки, руководители самого различного ранга, известные за пределами республики.

Сегодня техникум является современной образовательной площадкой. По девяти специальностям и одной профессии обучаются более одной тысячи студентов. За последнее десятилетие лицензированы такие специальности, как «Банковское дело», «Операционная деятельность в логистике», «Туризм», «Гостиничный сервис», «Право и организация социального обеспечения», «Право и судебное администрирование», профессия «Повар, кондитер», которая входит в перечень новых и перспективных, наиболее востребованных на рынке труда.

— Преподаватели техникума находятся в постоянном творческом поиске, — говорит директор техникума Лидия Таланова. — Реализуют интересные проекты, изучают и тут же используют на уроках инновационные образовательные технологии, вместе со студентами ведут исследовательскую деятельность. Делают все, чтобы студентам было легко и интересно учиться и хотелось стать настоящими профессионалами.

Быстроразвивающаяся экономика, внедрение современных способов производства, научных достижений идет так быстро, что постоянно приходится предпринимать усилия, чтобы отвечать на эти вызовы.

За последние несколько лет в образовательный процесс внедрено автоматизированное рабочее место продавца с использованием программы «1 С-Рарус», электронное учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов по логистике, открыт новый компьютерный класс, обновлены еще два, закупается оборудование для организации и проведения демонстрационного экзамена по профессии «Повар, кондитер».

— Сегодня Чебоксарский кооперативный техникум имеет современную материально-техническую базу, обеспечивает полную финансовую состоятельность, что позволяет эффективно осуществлять подготовку конкурентоспособных специалистов среднего звена, — продолжает Лидия Петровна. — Мы развиваем практико-ориентированное обучение. Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с 350 организациями и предприятиями Чувашской Республики и для многих студентов место практики становится местом работы.

Одно из старейших учебных заведений Поволжья имеет солидную копилку наград, в том числе республиканских, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов. В этом году в региональном этапе Чемпионата WorldSkills Russia студенты техникума заняли призовые места в компетенциях «Туризм», «Предпринимательство», «Экспедирование грузов», «Организация экскурсионных услуг».

Орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России», звание «Лидер России-2013» по результатам национального бизнес-рейтинга по эффективности среди учебных заведений среднего профессионального образования Российской Федерации, статус дипломанта Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России» 2016 года. Эти и другие высокие награды — свидетельство престижности образования, получаемого в стенах Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.

— Юбилей техникума — праздник для всех выпускников, ветеранов, которые шлют в эти дни поздравления со всех уголков России и стран СНГ, — говорит Лидия Таланова. — Хочу заверить, что сегодня наш коллектив, сохраняя традиции, внедряя современные технологии, делает все, чтобы держать марку кооперативного образования. Мы уверенно смотрим в завтрашний день, чтобы и впредь пополнять кадровый резерв настоящими профессионалами.

Надежда Антонова

Фото: Выпускники Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.