На смену бумажным закладным пришла электронная

Нынешний сентябрь стал прорывным в процессе цифровизации ипотеки. С момента появления и внедрения сервиса подачи электронных закладных, к которому подключаются российские банки, по всем регионам РФ было выпущено 740 электронных закладных, из которых 651 — в сентябре.

В нашей республике этим нововведением воспользовались 76 заявителей. Именно столько электронных закладных поступило в сентябре в Управление Росреестра по Чувашии.

По словам начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения этого ведомства Эльби Николаевой, столь резкое увеличение количества электронных закладных можно объяснить тем, что кредитные организации наладили процесс их внедрения, урегулировали многие технические вопросы. И, похоже, что в скором времени произойдет полный переход на электронный документооборот при покупке жилья в ипотеку.

Что такое электронная закладная? По своим свойствам она является полным аналогом бумажной закладной. То есть это та же самая ценная бумага, но только представленная в электронном виде, и она подлежит передаче на хранение в депозитарий. С появлением электронной закладной значительно экономится время для всех участников сделки: закладная напрямую из банка направляется в Росреестр. Не нужно выезжать в МФЦ на регистрацию или ее погашение. К тому же электронную закладную невозможно потерять.

Если возникнет необходимость внести в нее изменения, проблем не будет. Нужно подать в Росреестр заявление и заполнить форму соглашения о внесении изменений в электронный документ. Все эти действия производятся также дистанционно. Бумажные закладные в России также продолжают действовать. Какая форма закладной будет применяться, прописывается в договоре об ипотеке.

Напомним, перевод рынка ипотечного кредитования в электронный формат и переход на обслуживание заемщика в режиме онлайн предусматривает федеральный проект «Ипотека». Возможность оформления электронных закладных появилась с 1 июля 2018 года, когда соответствующие изменения были внесены в закон об ипотеке.