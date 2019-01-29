Базарная площадь в начале ХХ века

Фото из архива Национального музея

Покровская церковь (1672 год) с запада, Рождественская (1696 год) с востока — между ними лежала центральная городская площадь.

Часть ее, примыкающая к Покровской церкви, носила название Хлебная — там главным товаром был зерновой хлеб и мука, привозимые из соседних сел и деревень. Другая часть, примыкающая к Рождественской церкви, называлась Базарной — на ней располагались принадлежащие городу специализированные торговые ряды: мясной, бакалейный и другие, которые сдавались в аренду.

На снимке начала ХХ века Базарная площадь, вверх по диагонали ее пересекает тропа, которая и разделяла площадь на две части — это начало улицы Старомосковской, в просторечии Успенской, в будущем имени Розы Люксембург. Судя по всему, раннее утро и день обычный, так как в базарные дни (а это были пятница и понедельник) площадь была заполнена десятками телег и множеством покупателей. Базарная площадь также служила местом проведения городских собраний и торжеств, в таких случаях возле столба на переднем плане устанавливалась временная трибуна.

Шло время… После революции площадь была очищена от торговых строений, на месте временной трибуны установили «Красную трибуну», и сама площадь стала называться Красной. В 1924 году «Красную трибуну» сменила Триумфальная арка, через год место было огорожено под сад имени Н. Крупской. В 1927 году в левой части снимка появляется еще одна трибуна для проведения демонстраций — так называемый «мавзолей», в начале 1930 года исчезает зимняя Рождественская церковь и так далее…

К осени 1980 года из всего этого оставалась одинокая колокольня Крестовоздвиженской церкви, которая видна на дальнем плане. На сегодняшний день только заволжские дали остались неизменными, а на месте площади плещется Чебоксарский залив.

Интересно

Но и в XIX веке это место выглядело несколько иначе: пятиглавой Рождественской церкви с колокольней еще не было, как не было и Крестовоздвиженской колокольни — видны были только одноглавые церкви. Зимняя Рождественская и обе колокольни были построены в конце 1890-х — начале 1900-х годов. На рубеже 1920-1930 годов началась кампания по закрытию церквей и первой исчезла Рождественская зимняя с колокольней. Ее место занял двухэтажный корпус, примыкающий к летней церкви, — в нем разместили металлообрабатывающую артель «Красный молот». Затем в войну и до середины 1960-х годов там размещалась эвакуированная чулочная фабрика, потом ПТУ № 8, а когда в 1979 году здание снесли, на восточной стене можно было разглядеть остатки апсид (алтарной части).

Крестовоздвиженской «повезло» больше — несмотря на то, что в ней располагались различные светские организации (от пекарни до пункта обмена газовых баллонов), купола и кресты на здании сохранялись до самого конца. И хотя с середины 1970-х годов разрабатывались различные проекты ее сохранения, в ноябре 1980 года исчезла и она.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — история и современность», посвященного празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории, о сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.