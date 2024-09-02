В некоторые СНТ уже провели газ

В Росреестре в формате видеоконференцсвязи состоялось расширенное совещание по вопросам социальной газификации садоводческих некоммерческих товариществ. Речь шла о мерах, принимаемых на уровне Правительства РФ для успешной реализации программы, а также о проблемах, возникающих при взаимодействии с садоводами.

После окончания ВКС была рассмотрена ситуация, сложившаяся в Чувашской Республике. В обсуждении приняли участие представители региональных Управлений Росреестра и Роскадастра, АО «Газпром газораспределение Чебоксары» и председатели союзов садоводов.

Заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Евгений Морозов рассказал, что всего было принято 230 заявок на догазификацию от собственников домовладений в СНТ, заключено 187 договоров, до границ 118 участков уже подведены газовые трубы и подключены 63 домовладения.

«В республике утвержден план-график пообъектной газификации, с которым может ознакомиться любой желающий. На портале Единого оператора газификации размещены подробные инструкции по подаче заявлений, по необходимым документам и требованиям к ним. Сейчас работа идет в штатном режиме. Возникающие сложности оперативно рассматриваются и решаются на муниципальных и республиканском штабах по газификации с участием представителей органов власти», — подчеркнул Евгений Морозов.

Руководитель регионального отделения Союза садоводов России Екатерина Трушкова поинтересовалась, смогут ли принять заявку на догазификацию, если у земельного участка и дома есть только кадастровые номера, без адресной части.

«Сложности возникнут при заключении договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и договора поставки газа, так как адрес домовладения в соответствии с требованиями законодательства должен быть в них указан. Обязанность заявителя заключить эти договоры перед подключением к газу предусмотрена договором о подключении. Кроме того, каждая заявка вносится в портал Единого оператора газификации с привязкой ее к Федеральной информационной адресной системе. Таким образом, если у дома нет адреса, то подключить к газу мы его, к сожалению, не сможем», — пояснил Евгений Борисович.

Обсудили на встрече и возможность проведения комплексных кадастровых работ в тех СНТ, которые уже прошли отбор и могут быть газифицированы в ближайшее время. Представитель организации садоводов Чувашии Светлана Кудрявцева спросила, не ляжет ли обслуживание газовых труб, расположенных на общих участках СНТ, на плечи садоводов.

«Обслуживание сетей газораспределения, построенных по программе догазификации до границ земельных участков садоводов, — это наша забота», — заверил заместитель генерального директора.

Представители Росреестра напомнили также, что при переводе садового дома в жилой обязательно потребуется экспертное заключение и получить его можно только в организациях, занимающихся инженерными изысканиями. Это заключение передают в органы местного самоуправления, которые осуществляют перевод.

Начальник отдела правового обеспечения Росреестра Чувашии Татьяна Захарова уточнила, что если в документе о правах на здание, расположенное на садовом участке, указано назначение «жилое», «жилое строение», то такое здание приравнивается к жилому дому в силу закона.