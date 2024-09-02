Сибиряки отметили Чӳклеме

Национальный чувашский праздник, знаменующий окончание сбора урожая, прошел на берегу Енисея — в селе Галанино Казачинского района Красноярского края. Событие объединило жителей разных уголков региона.

Участников встречи приветствовал президент Красноярской региональной чувашской национально-культурной автономии, заслуженный работник культуры Чувашии Геннадий Храмов. Он отметил, что соплеменники трепетно относятся к национальным традициям, чтут их. Также состоялось награждение лучших тружеников села, хозяев самых ухоженных и красивых усадеб.

Праздник Чӳклеме начался с большого хоровода. Ярким украшением стала ярмарка чувашских, татарских и русских подворий, где можно было найти угощения на любой вкус. Гости, судя по откликам, остались довольны. Хозяюшки участвовали в кулинарном конкурсе, победителей выбирали в номинациях «Самый большой вкусный пирог», «Самые маленькие вкусные пирожки», «Веселый огород», «Лучший пивовар». Также прошла выставка овощей и фруктов нового урожая, изделий народного творчества и детских книг на чувашском языке. Ребятишки тоже не скучали — для них была организована развлекательная программа с играми и забавами.

Все активные участники праздника удостоились ценных призов и благодарственных писем. Чӳклеме отметили с песнями и танцами, шутками и прибаутками, и никто не чувствовал себя чужим. Казачинский район — многонациональный, здесь в дружбе и согласии живут русские, татары, чуваши, немцы, белорусы. Галанино считается одним из самых древних поселений края — ему уже более 370 лет.

КСТАТИ

14 сентября, в деревне Тагна Заларинского района Иркутской области состоится Фестиваль осенних праздников народов, в рамках которого пройдет VIII областной обрядовый чувашский праздник «Чӳклеме» и VII Фестиваль чувашского напитка «Кӗр сӑри». Помимо лучшего кулинара, пивовара, сувенира и подворья здесь будут определены лучший осенний арт-объект и костюм «Королева осени-2024».

На праздник съехались чуваши из нескольких районов Красноярского края. Фото ddn24.ru

Публикуется в рамках проекта «Духовное богатство», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии