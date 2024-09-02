28 сентября состоится Всероссийский субботник «Зеленая Россия»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах экологическая акция стартует в 9 часов в микрорайоне «Байконур» (лесной массив между улицей Гражданской, 99а и улицей Академика Королева, 1) и в Лакреевском лесу. В 11 часов масштабная уборка начнется в Кадетском парке.

В этот же день в Чебоксарах пройдут «Чистые игры» в роще «Шупашкар» (организатор — АНО «Экотрансформация») и под мостом по проспекту Мира (организатор — АНО «Чистая Эко Среда»).

В воскресенье, 29 сентября, в Детском парке имени космонавта А.Г. Николаева состоится «День осознанных действий». В программе — мастер-классы и сбор вторсырья: блистеров от таблеток, дозаторов, пластиковых карт, ветоши и тому подобного. Также будет организована обменная зона для канцелярских принадлежностей, банок с крышками и даже винных пробок.

Опубликовано: 27 сентября 2024 г.


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