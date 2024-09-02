На что пойдет туристический налог?

С января 2025 года российскую туриндустрию ждет новый вид налога, который придет на смену курортному сбору, действовавшему с 2018 года в нескольких регионах страны. Новый налог включат в стоимость услуг проживания в гостинице.

Действие нового налога распространится по всей стране, но при этом каждый регион получит право устанавливать его размер не ниже минимальных ста рублей с учетом своей специфики и сезона. Каким образом нововведение должно заработать в Чувашии, обсудили члены Общественного совета при региональном Министерстве экономического развития и имущественных отношений.

Как сообщает пресс-служба министерства, особых дискуссий о том, нужен ли республике туристический налог, в ходе заседания не возникло. Фраза «он нужен» звучала как аксиома. А вот насчет того, где и как его «будут складировать» и тем более как тратить, были высказаны самые разные точки зрения. По мнению заместителя председателя совета ветеранов торговли Чувашии, члена Общественного совета Юрия Алексеева, налог надо поддержать. Как правильно использовать эти деньги в последующем, будет видно через полгода-год, когда появятся первые суммы.

По словам первого заместителя министра экономического развития региона Ларисы Рафиковой, туристический налог будет аккумулироваться на специальном счете и направляться исключительно на развитие туристической инфраструктуры. Это хороший стимул. Если гостиница находится на территории Ядринского округа, то и средства будут направляться в бюджет этого муниципалитета.

Но некоторые члены совета выразили сомнение в правильности такого подхода. Важно, чтобы сумма была достаточной для трансформации в поддержку отрасли. Нужны правила, прописанный алгоритм. Будет ли у муниципалитетов достаточно средств или же лучше все централизовать на уровне республики?

А мысль о том, что туристический налог отпугнет туристов, развеял руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов. «Туристический налог на территории Чувашии будут платить в основном гости нашей республики, а не местные жители. На ситуацию надо смотреть глазами тех, кто приезжает к нам из столицы, из других регионов. У нас турпоток за последние три года вырос в два с половиной раза. И туристический налог будет направлен на благоустройство туристических мест, на создание той же системы навигации. Это целевые деньги, средства оплачивают приезжающие в республику, а не ее жители», — отметил Краснов.

От налога планируется освободить медицинский туризм. Идея обсуждается на федеральном уровне, чтобы те, кто приезжает на лечение в санатории другого региона страны, его не платили. Также отдельно будет решаться вопрос по хостелам, которые пока не подпадают под планируемый налог. Вполне возможно, что туристический налог не распространят на местных жителей, которым по тем или иным причинам пришлось остановиться в гостинице в своем регионе. Во всяком случае, такие исключения обсуждаются.

«Понимаем, что туристический налог будет введен в большинстве субъектов нашей страны. Да, есть определенные дискуссии, в конечном счете два члена Общественного совета воздержались от его поддержки из-за того, что на данный момент не все вопросы закрыты. Но в то же время мы понимаем, что такой налог будет полезным для развития инфраструктуры в Чувашской Республике, и надеемся на его эффективное использование», — подвел итоги заседания председатель Общественного совета, председатель Чувашского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Ефимов.