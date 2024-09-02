Состоялось заседание клуба жен и матерей участников СВО

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Заседание клуба при Чувашской общественной организации «Союз женщин Чувашии» прошло на базе АО «Лента» в Новочебоксарске. В нем участвовали помощник полпреда Президента России в ПФО Владимир Колчин, вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов, а также представители других организаций.

На заседании собрались родственники бойцов со всей Чувашии. Они ознакомились с производством фабрики, выпускающей в числе прочего и продукцию для ВПК. Затем были заслушаны выступления председателя Совета женщин Натальи Николаевой и других спикеров. Состоялся обмен мнениями, были даны ответы на вопросы жен и матерей воинов.

Опубликовано: 27 сентября 2024 г.


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