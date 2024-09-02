В Чувашском национальном музее ведется набор в Школу чувашской вышивки

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Освоят ремесло, изучат историю

Учебный год здесь начнется 5 октября и продлится семь месяцев, занятия будут проходить один день в неделю — по субботам.

Ученики научатся вышивать «по-чувашски», освоят техники исполнения основных швов. Кроме того, они изучат историю вышивки, узнают о ее роли в жизни народа. В Школе будут преподавать как специалисты в сфере традиционного чувашского искусства и костюма, так и художники и дизайнеры, создающие современные коллекции.

«За три года обучение в Национальной школе чувашской вышивки прошли 86 человек. У нас небольшие группы — по 10-12 учеников. Это наша принципиальная позиция: вышивка — сложное ремесло, в обучении чрезвычайно важно живое общение мастера и ученика, когда учитель в буквальном смысле слова ставит руку ученика», — рассказала директор Национального музея Ирина Меньшикова.

Напомним, Школа чувашской вышивки создана по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева в 2021 году. В 2022-м благодаря гранту Главы республики здесь появилась новая оборудованная учебная мастерская, разработано методическое руководство, записаны видеолекции и мастер-классы, с которыми можно познакомиться на сайте Чувашского национального музея.

Опубликовано: 27 сентября 2024 г.


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