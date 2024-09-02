Алла Салаева: Успех достигается командной работой

Мы в редакции всегда рады гостям. Особенно, если они могут рассказать интересные факты, поделиться неожиданными подробностями известных событий, раскрыть секреты тех сфер жизни, с которыми не каждый из нас сталкивается. В этот раз в студии «СЧ» — депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева.

— Алла Леонидовна, вы из тех депутатов, что проводят свой отпуск, встречаясь с людьми, с журналистами. А отдыхать вы умеете? Мы ассоциируем вас, прежде всего, как человека от города.

— Всегда большая радость приходить к вам в редакцию. Особенно приятно получать каверзные вопросы. Сразу хочу сказать, что я абсолютно нормальный, адекватный человек, который умеет отдыхать.

— И получается?

— И получается, да! Когда приезжаешь в Чебоксары, где мама, папа, друзья, родная Волга, то рабочие поездки — это не такой сложный труд. Ведь отдых у всех разный. Для нас это смена обстановки. Конечно, график уже немножко по-другому планируешь, но это точно активная история. Да и наш руководитель Вячеслав Володин дает очень правильные посылы: перед началом отпуска всегда напоминает, что у депутатов и политиков отпусков нет.

Правило моей команды — обязательно раз в год навещать муниципалитеты. Во-первых, проводить встречи с жителями. Во-вторых, фиксировать, что изменилось, смотреть в глаза жителям — выполнила ли я те или иные свои обещания.

— Чебоксары в этом году отмечают красивую дату — 555 лет. Помню, как вы, будучи заместителем главы горадминистрации, с командой Алексея Ладыкова готовили 550-летний юбилей столицы. Как вы теперь относитесь к городу, довольны ли, как прошла очередная праздничная дата?

— Ключевой, важный момент празднования 555-летия города — это то, что мы были все вместе. Организаторами праздника и главного юбилея выступили сами горожане. Вот мы с вами пришли как зрители. Но каждый из нас вел тот или иной проект, участвовал в различных конкурсах, занимался благоустройством своей маленькой территории. Потому что мы все вместе решили, что должны подготовить город к празднику как свой дом.

— Иными словами, убраться вокруг себя…

— Конечно. Когда в наш дом приходят гости, мы накрываем стол красивой скатертью, ставим вазу, цветы. И я считаю, что на 555-летие у нас все получилось, потому что город преобразился. Много новых объектов было открыто. Ну а Московская набережная и Красная площадь — это уже достояние.

Времени на подготовку к нынешнему юбилею было намного меньше, чем на 550-летие — тогда Президент нашей страны утвердил специальную программу, поручения, к нам подключались министерства со своими федеральными программами. Мы очень глубоко занимались идеологией — подняли архивы, объединились с историками, выпустили книгу. Вместе с Татьяной Ивановой, Антониной Даниловой издали учебник «Мой город».

Этого учебника, этого предмета не было более десяти лет. Мы на понятном для детей языке восстановили исторические факты — как образовалась крепость Чебоксары, какую роль сыграли Екатерина Великая, Иван Грозный, каким был город в XVIII веке и так далее. Ставили задачу сформировать у наших ребят чувство гордости, что они уроженцы Чувашии и Чебоксар. Сегодня такие учебники изданы и для седьмого, и для восьмого класса. Все это активно преподается в наших школах. К 555-летию город пришел на серьезном фундаменте, который был заложен к его 550-летию, важно было сохранить традиции.

Порадовал в этом году конкурс «Общественное признание». Я переживала, что он себя изживет, потому что у каждого проекта должны быть свои люди, идеологи, которые его ведут, готовят. Такого уровня «Общественного признания», когда чествовали и бюджетные организации, и людей, внесших большой вклад, и ребят, защищающих нас на СВО, и общественников, я не помню. Считаю, что это очень хорошая история.

— Да, конкуренция была большая. Многие захотели заявить о себе — и заявили.

— Мне понравилась сцена на 555-летие — шикарная и масштабная. Как одна из организаторов мероприятий, посвященных Дню города, на протяжении многих лет, могу сказать ответственно: такого качества сцены с точки зрения изображения на экране, звука не припомню.

— Приятно уже как приглашенному гостю посещать такие мероприятия?

— Мы в любом случае с Анатолием Аксаковым были вовлечены. Глава Чувашии назначил Алексея Ладыкова ответственным руководителем оргкомитета по празднованию 555-летия, мы с Анатолием Геннадиевичем были его заместителями. И каждый так же вел проекты в своем направлении, мы активно помогали городу. Вот это очень важно, потому что за эти пять лет город пережил разные моменты. Турбулентность была неплохой с точки зрения и управления, и кадровой политики в администрации города.

Владимир Анатольевич Доброхотов как человек, прошедший большой путь служения городу, восстанавливает историю, собирает команду единомышленников. И сам отличается очень хорошими человеческими качествами, ему хочется помогать.

— Отлично, что есть такая поддержка с вашей стороны.

— Развитие столицы — это напрямую развитие республики. Можно просто наблюдать со стороны: получится — не получится… Но это не наш вариант, потому что судьба связана с городом, есть ответственность за его будущее. Много энергии, сил было направлено на созидание, на развитие. Я считаю, получилось главное — сегодня наша молодежь гордится тем, что она из Чувашии. Я очень много общаюсь с нашими ребятами, которые учатся в Москве в вузах. Вот, например, в рамках выставки «Россия» на ВДНХ мы встречались с уроженцами Алатыря. У них абсолютно точно есть гордость за свою малую родину, желание внести вклад в ее дальнейшее развитие. Думаю, это в числе прочего и благодаря 555-летию Чебоксар.

— ВДНХ — это же позиционирование республики, впервые — в таком масштабе. Наша тухья стала узнаваема. Что дальше?

— Выставка «Россия» на ВДНХ прошла впервые в новейшей истории. Внимание к ней оказалось столь велико, что приезжали люди с разных концов страны, из-за рубежа, чтобы открыть для себя Россию. Уникальность в том, что все регионы показывали лучшее, что у них есть, при этом учась друг у друга. И у каждого была возможность найти то самое лучшее. Знаете, как бывает: появляется проект в бизнесе, в управлении, в продвижении, и мы живем в ощущении, что он уникальный. А потом смотришь — у другого региона то же самое. Тогда в чем мы лучшие? И вот так по каждому направлению, что аграрный сектор, что промышленность. Каждое министерство понимало, что важно показать россиянам, чем гордятся уроженцы Чувашии. А муниципалитеты получили возможность повысить туристическую привлекательность. Так, выставился Алатырь, и сколько народу узнало, что есть такой город! То же самое — Чебоксары, Ядринский округ. В Мариинском Посаде спрашиваю у экскурсоводов: «Чувствуете, что увеличивается поток туристов?» «Да!» — у всех взгляд блестит. Потому что в наших малых поселениях, городах появилось ощущение, что мы производим самую вкусную еду, у нас уникальная история. И мы уже не сами себе это говорим, а получили оценку на федеральном уровне. Это очень важно для дальнейшего развития и уверенности в себе.

— Вернемся к вашему профильному направлению в Госдуме. Есть уже понимание, какая впереди работа?

— Главная задача комитета по туризму, который впервые был образован именно в этом созыве, — создать и представить на утверждение новый закон о туризме. По нему идет большая работа. Думаю, этот год должен пройти именно под таким флагом. А с точки зрения оценки развития туризма в целом мы видим очень хороший тандем с Министерством экономического развития, с заинтересованными регионами.

Вот мы провели у нас здесь первый выездной комитет по развитию речного туризма. И сегодня уже видим «Метеоры», отдельную программу по субсидированию строительства речного транспорта. Видим заказы, которые планируются, увеличение объемов со стороны Зеленодольского и Горьковского судостроительных заводов. Стало больше «Валдаев», которые к нам заходят. Ощущаем поддержку Президента, Правительства в наполнении Волги маломерными скоростными судами, которые расцениваются уже не как туристические, а как нормальный речной транспорт. Сегодня из Москвы можно приехать на «Ласточке» или «Сапсане» в Нижний Новгород, пересесть на «Метеор» и дойти до Чебоксар и провести здесь замечательные дни, познакомившись с культурой Чувашии. А дальше добраться до Казани и улететь в Москву. Или, наоборот, прилететь в Чебоксары как в хаб, узнать малые города, которые стоят на Волге, и открыть для себя совершенно уникальную Россию.

Но это же не просто так появляется, чтобы наши инициативы легли на бумагу, была проведена большая работа с министерствами транспорта, промышленности. Считаю, это очень серьезный, значимый результат. Количество туристов растет. Я была рада, когда недавно ехала утром по городу и увидела на улице Константина Иванова четыре группы. Экскурсоводы стоят с флажками. Кто-то заходит в собор, кто-то уже в сквере и с набережной показывает Волгу. И автобусы туристические — большие, красивые.

В рамках выставки «Россия» на ВДНХ мы провели замечательную площадку по обсуждению развития автотуризма в России. Пришли депутаты Госдумы, сенаторы, представители компаний и федеральных структур, которые занимаются развитием и строительством дорог. И это тоже дало толчок. Муниципальным округам, через которые проходят трассы М-12 и М-7, надо подтягиваться — все, туристы поехали! Или будем наблюдать, как они проезжают мимо, или создадим все условия, чтобы задержать их в нашем регионе.

— На какой стадии у нас сейчас проект школьных театров? Продвигается ли он?

— Здесь уже можно не вмешиваться в процесс. Главное — у нас получилось инициировать возрождение детских театров именно в школах. Проект «Азам» идет под моей эгидой, реализуем его вместе с министерствами культуры, образования. Наверное, главная задача, которую ставил передо мной Глава Чувашии, когда я работала вице-премьером, — это синхронизация разных процессов и объединение людей для того, чтобы был один благополучатель — ребенок. Во-первых, все сначала задумались, что школьные театры нужны. Второй вопрос — как дойти до уровня, чтобы школьную постановку можно было представить на муниципальном и региональном конкурсе. И здесь я хочу поблагодарить руководителей наших театров и министра культуры. Мы разделили республику по принципу закрепления за театрами, и наши руководители театров вместе с заслуженными артистами выезжали на места, проводили мастер-классы, смотрели школьные труппы, заодно учили еще и педагогов.

А дальнейшее — это, конечно, инициативы самих директоров, учителей и ребят. Я тоже сдержала свои обещания. Победители побывали в Госдуме, где состоялась очень интересная встреча. Они сходили и в Большой театр, и в «Современник». Мне кажется, остались довольны и ребята, и учителя. Конкурс продолжается, и мы уже готовимся к следующему сезону.

— Ваши проекты духовно возвышают людей, подрастающее поколение. Благодаря вам в республику вошел проект Олега Газманова «Родники». Как вам это удалось?

— Мы участвовали в конкурсе, это была большая работа. Здесь, конечно, сыграли свою роль и коммуникации. Важно было вовремя узнать о том, что Фонд президентских грантов и Администрация Президента России объявляют конкурс, чтобы отобрать регионы, где будут заниматься вокально-инструментальными ансамблями, выводить лучших на федеральный уровень. Сегодня мы в числе трех таких регионов, команда из Москвы вместе с продюсерами и специалистами школы Олега Газманова отсматривали у нас ребят из разных муниципалитетов.

Эта идея вообще мне легла на сердце. В одной из школ Шумерли, в Моргаушском округе я увидела, как юные музыканты занимаются, скажем так, на не совсем профессиональном оборудовании. А проект как раз направлен на создание условий, этим нужно заниматься так же, как театральными кружками в школах.

В первую встречу, когда мы доказывали, что у нас есть ансамбли и мы хотим зайти в этот проект, собрали ребят из разных школ, которые занимаются вокалом. Представляете антураж пятой гимназии в Чебоксарах, где есть все условия для творчества, музыки, спорта. И вот на сцену вышли девочки одной из районных школ — скромные, в белых блузочках, черных юбочках, с гитарами. И запели гимн чебоксарской пятой гимназии. В этот момент гимназисты вышли и стали петь вместе с ними — это была та самая эмоциональная реакция! Вот почему важны эти проекты. Одни набираются смелости и приходят в новое пространство, чтобы показать свое творчество, а те, для кого уже созданы возможности, встают и поддерживают.

— Как-то я пришел на встречу к директору пятой гимназии Инне Исаевой. Она как раз общалась с ребятами — в рамках проекта «Один день в городе», по-моему. Наблюдал, как Инна Владиславовна рассказывает, как вкладывается в эту атмосферу.

— В рамках этого проекта мы предложили школьникам со всей республики приехать в Чебоксары, а дети из города побывают в округах. Чебоксары — это столица Чувашии, надо, чтобы наши дети ощущали это. Сегодня реформа в образовании позволяет сделать школы одинаковыми. Неважно, где ты живешь — образовательная программа одинакова. Программа «Дневник счастливого школьника», когда наши ребята отправились с экскурсиями по республике, позволила узнать им Чувашию, понять уникальность каждого места, каждого муниципалитета. А все вместе мы — та же самая «Вышитая карта» республики. Конечно, начинаешь гордиться этим. Так и формируются единый подход, равные условия.

Самое главное — воспитание детей, наполнение их внутреннего мира. Человека-то надо воспитывать, чтобы у него душа была натренирована. А это дают только искусство, литература, творчество. Нужно синхронизировать эти процессы в ребенке, чтобы в итоге мы получили действительно патриота, чтобы на него не могла подействовать вся эта европейская дурь, которую навязывали и навязывают, эта информационная агрессия, которую проживает наша молодежь. Если дети выросли на осознании величия нашей классической литературы, богатства нашей страны, если они знают Пушкина и Лермонтова, ценят свою малую родину — у недоброжелателей ничего не получится.

— Ожидаем, что после этих конкурсов у нас появятся новые артисты, известные певцы?

— Необязательно становиться артистом после театрального фестиваля. Но дети точно приобретут важные навыки. Когда есть свой проект, надо встать и рассказать о нем. Уметь держаться, презентовать свои мысли, свои сильные стороны — на работе, в университете, школе. Это, по большому счету, риторика, ораторское искусство. Иначе можно быть очень хорошим специалистом, но твой проект так и останется лежать в столе. Школьные театры — та же профориентация. Режиссеры и артисты участвуют в программе, смотрят на талантливых детей — вот она, короткая дорога индивидуального сопровождения ребенка до выбора профессии. И мы будем очень рады, если наши звездочки превратятся в больших звезд.

— Школьники через муниципальные округа узнают республику. Мне кажется, что это и ваш личный путь тоже. Как министр образования, вице-премьер, вы узнавали отрасль через районы. Теперь, как депутат, смотрите уже комплексно на страну. Но для земляков вы — девушка из Чебоксар, которая здесь выросла. Помню, как вы показывали мне фотографию фонтана около «Шупашкара» и говорили: «Мой фонтан». Там и вы купались, наверное?

— Конечно!

— В прошлом интервью вы говорили, что стараетесь очень аккуратно давать обещания — их надо исполнять. Когда что-то удается, вы получаете энергию от встреч с земляками?

— Наверное, человек счастлив тогда, когда кроме своей личной истории у него есть сопричастность к чему-то большему. Для меня очень важно смело смотреть в глаза людям, знать, что мои земляки поддержали меня не зря, что я приношу пользу республике. Я так воспитана. У человека должна быть результативность. Но мне одной сложно, да и неинтересно. Неважно, какой путь я прохожу — со мной есть команда единомышленников. Да, я депутат Государственной Думы, но по-прежнему работаю в команде Олега Николаева, Главы нашей республики. Я очень дружна с вице-премьерами и министрами, с членами Кабинета министров, с руководством города, со всеми, кто работал в моей команде или в команде Алексея Ладыкова. Неважно, кто какой пост занимает. Мы все вместе и всегда встанем рядом, плечом к плечу для достижения целей. Сейчас очень много организуется поездок для ребят в Государственную Думу. Почему мы это делаем? Потому что всем лучшим хочется поделиться! Развивали город или образование, сейчас есть Москва с театрами — конечно, хочется, чтобы наши учителя, дети туда сходили.

Есть и личные моменты, которые в сердце откликаются. В Алатырском округе я познакомилась с коллективом «Сударушки». Ему уже более двадцати лет, замечательные костюмы! У всех участниц свои профессии, они собираются в новом клубе. И тут я увидела гармонь — лет ей, по-моему, было столько же, сколько коллективу. Спросила, чем помочь. Отвечают: «Нам нужна гармонь». Инструмент был куплен очень достойный — красивый, современный, подарила им на День города Алатыря. И счастье было настоящее, и эмоции! Мы вместе пели под эту гармонь, пили чай с пирогами, приготовленными самими «Сударушками». И это не для пиара, а от души. От этого и энергия, наверное, приходит.

— Школа имени Героя России А.И. Старчкова в Чуварлеях Алатырского округа — здание пятидесятых годов. Вы обратили на нее внимание Министерства образования. И закрутилось, завертелось…

— Да нет, это просто звезды сошлись. И опять же — синхронизация, объединение и аргументы. Когда мы с Олегом Алексеевичем работали, я в качестве министра образования, у нас был план — такой большой лист — по строительству. Были определены программы, в рамках которых республика может строить школы.

Первое — это программа развития образования профильного министерства. По ней у нас строится школа в микрорайоне «Университет». Это отдельные федеральные деньги, приходят в соотношении 99 на 1 процент софинансирования со стороны региона. И, конечно, она самая желанная.

Новые микрорайоны растут — «Садовый», «Новый город», «Радужный», «Лента», четырнадцатый. Там очень много детей, это все востребовано. Сейчас школы строятся, например, в Кугесях, Новочебоксарске, в 14-м микрорайоне. И уже готовятся к конкурсу следующие. Там уже другая система финансирования — концессионное соглашение. Эту тему по поручению Олега Алексеевича сейчас курирует Алексей Ладыков.

И да, мы одними из первых стали участвовать в программе комплексного развития сельских территорий. На школу в Мариинском Посаде финансирование пришло через Минсельхоз России. Тоже обосновали — там долгий и сложный путь. При этом есть объекты, которые не подходят под эти правила. Например, невозможно построить школу в населенном пункте, если это не опорный пункт — их список утвержден постановлением правительства.

Алатырский округ с Чуварлеями подавал документы и туда, и сюда — отказ. Решение было принято после того, как опробовали все способы привлечения федеральных денег. В апреле ко мне на прием обратились родители и директор школы, высказались за новое здание — старое уже не подлежит капитальному ремонту. Благодаря поддержке Главы республики, консолидированной работе «единороссов», депутатов Госсовета Чувашии строительство нового здания начнется уже в этом году — объект внесен в республиканскую инвестиционную программу, планируется выделить на него 740,8 млн рублей.

Совместный мозговой штурм, совместное принятие решений позволяют сегодня использовать наши возможности на федеральном уровне, лоббировать и привлекать те или иные программы, те или иные средства по направлениям, за которые мы отвечаем.

— Следующий год — год 105-летия республики. Что-то планируется?

— Говорить про какие-то прорывные культурные проекты сейчас сложно. И то что сохраняется социальный вектор с точки зрения поддержки образования, здравоохранения, выплат, льгот — это уже большая победа для нашей страны. Огромные ресурсы сегодня направляются на то, чтобы отстоять границы России, одержать победу и завершить СВО. И великое уважение к Президенту — с точки зрения сохранения и усиления мер поддержки для наших людей. Мне кажется, сегодня наступила пора не каких-то эмоциональных, праздничных мероприятий, а время, когда ремонтируются садики (и эта программа заработает), восстанавливаются детские лагеря, получают поддержку семьи. Вот для меня, например, очень важно было, что родители учеников могут получить компенсацию даже за школьную, спортивную форму.

Страна держит вектор на победу, при этом строятся больницы, школы, дороги, увеличивается количество самолетов, которые летают в Чебоксары. И мы еще финансируем музеи, открываем библиотеки, возводим клубы на селе — идет развитие. Мне кажется, это и есть лучшее, что может быть к 105-летию республики.

— Ваши родители по-прежнему следят за прессой?

— Приехала, а на кухне — подборка «Советской Чувашии». Меня ждет. Ваше средство массовой информации находится под наибольшим вниманием — моим, моей семьи. Читаем!

Беседовал Владимир Васильев

За час общения с депутатом успели поговорить на самые разные темы. Фото Максима Васильева