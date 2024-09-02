Предприятия Чувашии примут участие в выставке «Золотая осень»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Предприятия Чувашии примут участие в 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая состоится с 9 по 12 октября в Москве на площадке «Тимирязев Центра». Подготовку к мероприятию обсудили

в Минсельхозе республики. В делегацию войдут 50 представителей отрасли, в том числе аграрии, фермеры, научные сотрудники. «Расскажем, как Чувашия производит больше всех в стране лука-севка, хмеля, гусиных яиц, реализует полторы тысячи инициативных проектов. Помимо этого, будем участвовать в пленарных заседаниях, проведем переговоры, наметили ряд соглашений заключить», — прокомментировал в своем телеграм-канале руководитель министерства Сергей Артамонов. Также в рамках выставки пройдет конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции». Заявки на него подали уже девять предприятий республики, еще 11 организаций готовят документы.

Опубликовано: 27 сентября 2024 г.


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