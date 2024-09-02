Новому аэровокзалу обновят и перрон

Модернизация аэродромной инфраструктуры аэропорта города Чебоксары начнётся в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, сейчас идут проектные работы для капитального ремонта перрона и рулёжной дорожки. Вопрос находится на контроле Президента России Владимира Путина. Модернизация позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта.

Кстати, за последние 10 лет пассажиропоток здесь вырос почти в девять раз, растёт и число маршрутов в столицу республики. С 1 января по 24 сентября 2024 года Международный аэропорт города Чебоксары имени А. Г. Николаева обслужил 430,7 тыс. пассажиров.

Рост трафика воздушной гавани происходит на фоне увеличения потока въездного туризма. Если в прошлом году Чувашия приняла 800 тыс. человек, то к 2030-му этот показатель, как ожидается, вырастет до 1,5 млн.

Филипп Афанасьев