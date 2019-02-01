В годовщину трагедии жители Эльбарусово собрались на траурный митинг

О страшном пожаре, случившемся в 1961 году в деревенской школе, жители Эльбарусово никогда не забывают. Ежегодно в годовщину трагедии, 5 ноября, они собираются у монумента «Стрижи. Память», созданного скульптором Владимиром Нагорновым.

Много слов о соблюдении требований пожарной безопасности, о том, как не допустить трагедий, в которых гибнут люди, о вечной памяти тех, кто стал жертвой пожара, об искалеченных судьбах родителей, в одночасье потерявших своих детей, было сказано и на нынешнем траурном митинге. Выступали представители районной администрации, Главного управления МЧС России по Чувашии, а также живые свидетели тех событий.

Каждый год в день годовщины трагедии к памятнику приходят и нынешние учащиеся современной Эльбарусовской школы. Вот и в этот раз ребята, прочитав проникновенные стихи, поочередно назвали имена 106 мальчишек и девчонок и четырех учителей, погибших при пожаре. А после минуты молчания возложили к памятнику цветы. Потом по традиции сотрудники МЧС провели в школе занятия по пожарной безопасности, учили ребят, как вести себя при возгорании, как пользоваться огнетушителем.

АНАТОЛИЙ МЯСНИКОВ, глава администрации Мариинско-Посадского района: «Сегодня уделяется большое внимание безопасности в образовательных организациях, учреждениях культуры и местах массового пребывания людей. Общими усилиями необходимо сделать все возможное, чтобы такой трагедии, как в Эльбарусово, больше никогда не повторилось».

Фото cap.ru: В годовщину эльбарусовской трагедии школьники не только участвуют в траурном митинге, но и пишут эссе, готовят презентации, исследовательские работы, плакаты, посвященные пожарной безопасности.