Запущена первая очередь нового тепличного комплекса

Республика чествовала аграриев

В минувшую пятницу аграрии Чувашии отметили свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздничные мероприятия начались с торжественного открытия первой очереди нового тепличного комплекса в Чебоксарском районе. Стоимость данного инвестиционного проекта — 6,6 млрд рублей. Общая площадь комплекса для выращивания овощной продукции закрытого грунта составляет 22 гектара, в том числе 11 гектаров — в первой очереди.

В торжественной церемонии открытия первой площадки участвовали Глава республики Михаил Игнатьев, заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов. «Я искренне благодарен федеральному министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву, который в свое время принял ответственное решение, руководству «Россельхозбанка», открывшему кредитную линию, благодарен руководителям предприятия, которые взяли на себя все риски», — сказал Глава республики. При этом он отметил значение комплекса в улучшении не только экономических, но и социальных условий в регионе. Ведь на предприятии появятся более 460 новых рабочих мест, для молодых специалистов создаются хорошие стартовые возможности.

Оксана Лут отметила правильность решения о размещении нового комплекса годовой мощностью около 20 тыс. тонн овощей именно в Чувашии. И выразила уверенность в том, что они займут свое достойное место на торговых полках не только республики, но и других регионов страны. Вторая очередь комплекса должна быть запущена в октябре 2020 года. Сейчас здесь полным ходом ведутся строительные работы. А Алексей Жданов заверил, что сотрудничество с тепличным комплексом продолжится и в следующем году. «Это прекрасный пример, когда благодаря поддержке Минсельхоза, региональной власти появляются такие ультрасовременные предприятия. У вас будет вторая очередь, и мы убеждены, что она будет такой же успешной, как и первая», — отметил он.

Празднование продолжилось в Ледовом дворце «Чебоксары Арена», где состоялось торжественное собрание аграриев республики. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, Михаил Игнатьев ознакомился с выставкой-дегустацией продукции известных брендов АПК Чувашии. Итоги сельскохозяйственного года подвел вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Из-за непростых условий хлеборобам пришлось работать в режиме чрезвычайной ситуации, погибла половина озимых культур. Но благодаря мобилизации всех сил аграрии собрали хороший урожай зерновых — порядка 700 тысяч тонн. Рекордами могут гордиться также картофелеводы, овощеводы, хмелеводы.

Михаил Игнатьев особо подчеркнул, что в ближайшие годы аграрии Чувашии увеличат объемы поставок своей продукции за рубеж. Уже сейчас она отправляется в 31 страну мира. Глава республики также рассказал о проекте «Сельская ипотека», который будет реализовываться с 2020 года.

Затем состоялось вручение наград победителям экономического соревнования между муниципальными районами, сельскохозяйственными организациями и фермерами. Праздник сопровождался красочной концертной программой.

Фото cap.ru: Здесь закладывается основа будущего урожая овощей.