Надежная поддержка для агробизнеса

Приближающийся День работника сельского хозяйства Чувашии аграрии республики встречают хорошими показателями рентабельности, высокими урожаями и новыми достижениями. Еще в конце 90-х годов сельское хозяйство многие сравнивали с «черной дырой», сегодня же никому в голову не придет проводить такие аналогии. За последние 20 лет именно сельское хозяйство — та отрасль экономики России, которая стабильно показывает рост. Все эти годы рука об руку с аграриями работает Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК страны и основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Мы решили узнать у директора Чувашского филиала банка Ирины Письменской о том, чем живет аграрный банк и какие новые программы поддержки сельскохозяйственного бизнеса он реализует.

— Ирина Николаевна, каким для вас видится этот год?

— Несмотря на то, что календарный год еще не завершен, мы уже можем подвести предварительные итоги года сельскохозяйственного. Я хотела бы с удовлетворением отметить, что крестьяне в этом году как никогда успешно провели все сезонные работы, собрали отличный урожай. Доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ в Чувашии в текущем году составила свыше 75%. Сельхозпредприятия обеспечили себе неплохую прибыль, и мы отмечаем рост денежных средств на счетах в филиале.

— Какими уже завершенными проектами можете похвастать?

— На слуху у всех масштабный инвестиционный проект ТК «Новочебоксарский» по строительству теплиц пятого поколения. Благодаря кредитному финансированию Россельхозбанка здесь создается свыше 450 новых рабочих мест. Торжественное открытие первой очереди комплекса состоится 1 ноября. Также в этом году при поддержке РСХБ были сданы в эксплуатацию две современные молочнотоварные фермы: ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Чебоксарского района и СХПК «Коминтерн» Красночетайского района. В их реализации очень помогла государственная программа субсидирования затрат на строительство и реконструкцию молочных комплексов — до 20% инвестиций сельхозтоваропроизводителям возвращается за счет бюджета.

— Что еще сегодня в тренде, если мы говорим о сельском хозяйстве?

— Важным направлением государственной политики является стимулирование экспорта отечественной продукции. АО «Россельхозбанк» ведет финансирование внешнеторговых контрактов своих клиентов с использованием самого различного инструментария (включая аккредитивы и гарантии), в том числе по нестандартным и сложноструктурированным схемам, например, с использованием аккредитивов в качестве инструментов торгового финансирования. Подобные контракты есть и в Чувашии. Банк предоставляет услуги по заключению конверсионных операций и сделок на финансовых рынках на индивидуальных условиях. Сервисы РСХБ позволяют проводить все операции в режиме реального времени. Хочу отметить, что сейчас очень удачный момент для открытия счетов экспортерами в рамках нашей акции «Агроэкспорт»: приглашаем всех, кому интересны особые условия, обратиться за консультацией в офисы банка.

— Расскажите о новых кредитных продуктах для сегмента МСБ.

— Банк ввел новый упрощенный порядок кредитования малых форм хозяйствования в АПК в рамках продукта «Микро АПК». Снижена процентная ставка по кредитам на сумму от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, предоставляемым на пополнение оборотных средств и цели, связанные с проведением сезонных работ, сокращен пакет необходимых документов, существенно упрощена отчетность. Срок рассмотрения заявления на кредит — 3 календарных дня с момента предоставления полного пакета документов. Также в рамках льготного кредитовании субъектов МСП мы предлагаем оборотное финансирование сроком до 1 года.

— Какие еще продукты востребованы бизнесом?

— Многие предприятия интересует обновление парка техники, приобретение автотранспорта, самоходной техники, производственного и другого оборудования отечественного и зарубежного производства. Россельхозбанк является участником программы льготного кредитования, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП в 2019-2024 годах. Срок кредитования — до 7 лет. Банк активно сотрудничает с Гарантийным фондом Чувашской Республики и Корпорацией МСП. Поручительство Гарантийного фонда в структуре залога может достигать 70% суммы кредита.

— В чем, на Ваш взгляд, выгодные отличия Россельхозбанка?

— Свыше 70% кредитного портфеля Чувашского филиала — вложения в агропромышленный комплекс. Для нас это приоритетное направление, хотя мы финансируем и многие другие отрасли экономики. Более 50% портфеля юридических лиц приходится на проекты, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, для Чувашии это очень значимо. Мы предлагаем своим клиентам конкурентные продукты и уровень сервиса. Специалисты филиала готовы индивидуально работать с каждым предпринимателем или фермером, помогать советом, консультировать, брать на себя кропотливую работу с документами. Для нас важен каждый клиент, и каждому мы готовы обеспечить качественное и комфортное обслуживание. Предприниматели это ценят. Чтобы узнать о продуктах банка, приглашаю вас обратиться в наши дополнительные офисы, которые есть в каждом районе и городе Чувашии! Также вы можете получить консультацию по телефонам в Чебоксарах: (8352) 30-90-70, 30-90-89.

— Спасибо за содержательную беседу, Ирина Николаевна!

— Спасибо! Сердечно поздравляю наших дорогих селян с профессиональным праздником!

Беседовал Алексей Светлов

На правах рекламы. АО «Россельхозбанк»

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)