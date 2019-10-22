НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА

заместитель исполнительного директора благотворительного фонда «Это чудо»

«Следж-хоккеем у нас занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, ампутацией нижних конечностей. Больших отличий от обычного хоккея по правилам игры нет. Но свои нюансы, конечно, имеются, поскольку детки занимаются особенные… Прежде всего, мы хотим, чтобы дети социализировались, получили опыт в командной игре и радость от общения друг с другом. Но все равно мы будем готовить ребят к тому, что они будут участвовать в соревнованиях, будут представлять Кировскую область в детской следж-хоккейной лиге России… В дальнейшем планируем выезды в Чебоксары на товарищеские матчи — это ближайший город, где есть наши команды».