Завершился региональный этап конкурса «Театральное Приволжье»

Главе республики показали лучшие молодежные постановки

В Приволжском федеральном округе закончился региональный этап конкурса «Театральное Приволжье», а по Национальному телевидению продолжаются трансляции постановок-победителей названного этапа. 18 октября Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с участниками из Чебоксар, прошедшими в финал окружного фестиваля –межвузовским театром ЧГУ имени И.Н. Ульянова «Абрикосовый сад» и студией сценического искусства чебоксарского лицея № 4.

Встреча проходила в театре «Станиславский.com», где юные артисты представили как трейлеры своих спектаклей, так и отрывки из студенческой постановки «Мой дедушка был вишней» и школьной работы «Наброски судьбы». Руководитель республики высоко оценил творческие работы, в которых ребята подняли актуальные проблемы (например, «Наброски судьбы», сценарий для которых написан руководителем студии сценического искусства лицея №4 Русланом Медведевым, рассказывает о безопасности в Интернете).

— Об увиденном хочется сказать: вы молодцы! — порадовался за творческую молодежь Михаил Игнатьев. — Вы так молоды, талантливы. И особенно радует, что новые идеи, молодые коллективы и новаторские спектакли появляются у нас в Год театра. Театр, живое общение со зрителем, не может заменить ничего, даже самое бурное развитие современных информационных технологий.

Глава республики высказал мнение, что обе постановки имеют реальные шансы на победу в финале и пожелал ребятам удачи. Эти ребята — театральное будущее республики, очертания которого благодаря молодым театрам и студиям, а также таким конкурсам, становятся зримыми. Правительство республики готово поддерживать инновационные проекты в области культуры и искусства, в том числе в театральной сфере. Именно для этого ежегодно проводится республиканский конкурс на соискание грантов Главы Чувашии. И Михаил Игнатьев предложил молодым творческим коллективам в нем поучаствовать.

Кстати Выбери лучший спектакль! Фестиваль «Театральное Приволжье» приурочен к Году театра в России и проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Региональный этап проходил с 28 марта по 31июля. В Чувашии в фестивале приняли участие 34 школьных и 6 студенческих коллективов. Второй этап с телепоказом школьных и студенческих спектаклей фестиваля стартовал 1 октября и продлится до 28 октября. В нашей республике постановки транслирует Национальное телевидение. Их также можно посмотреть и на сайте проекта театральноеприволжье.рф. Причем зрители могут не только смотреть спектакли, но и голосовать за них. Победителя фестиваля выберут именно зрители. Финал состоится в ноябре этого года. Лучшие получат целевые гранты на постановку нового спектакля.

Фото cap.ru