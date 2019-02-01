Чебоксарские мячи успешно дебютировали на международной выставке в Китае

В Китае проходит Международная выставка игрушек и товаров для детей – China Toy Expo 2019. . В этом году в выставке принимают участие более 2500 китайских и иностранных производителей, среди которых – Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева.

Продукция завода впервые представлена на крупнейшей международной выставке. Объединение презентует новый бренд «Поймай» – оригинальные мячи, которые уже снискали симпатию у покупателей из России.

В этот раз на экспозиции Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева разместились грунтованные (окрашенные вручную), негрунтованные (окрашенные вручную (эко) и окрашенные по трафарету мячи. Если эти профессиональные термины читателям ни о чем не говорят, то достаточно посмотреть на фотографии с выставки – яркие игрушки из Чебоксар видно даже издалека.

Чебоксарские мячики заинтересовали делегатов зарубежных компаний. Экспозицию завода уже посетили представители бизнеса из Китая, Великобритании, Индии, Японии и Индонезии.