Симфонический оркестр едет в Крым на Дни чувашской культуры

16 – 18 октября в Республике Крым и городе Севастополь пройдут Дни чувашской культуры. Основным «действующим лицом» Дней станет симфонический оркестр Чувашской государственной академической капеллы.

Как сообщает сайт республиканского Министерства культуры, на концертах прозвучат лучшие произведения композиторов Чувашии, а также шедевры мировой вокально-симфонической музыки: произведения Д. Россини, С. Прокофьева, А. Глазунова, А. Хачатуряна, М. Глинки, Л. Бернстайна, К. Листова и другие.

За дирижерским пультом будут сменять друг друга отец и дочь: народный артист Российской Федерации Морис Яклашкин и заслуженный деятель искусств Чувашской Республики Наталья Яклашкина.

Дни чувашской культуры откроются 16 октября в Крымском русском драматическом театре имени Горького в Симферополе. 17 октября коллектив выступит в Евпатории, в театре имени Пушкина, а 18 октября — в Севастопольском центре культуры и искусств.