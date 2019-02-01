9 октября состоится Всероссийский экономический диктант

Уже завтра любой желающий сможет проверить себя на знание экономики. С 10.00 по всей стране пройдет Всероссийский экономический диктант. Тема, заявленная организатором, Вольным экономическим обществом РФ, — «Сильная экономика — процветающая Россия!».

Диктант проводится для определения и повышения уровня экономической грамотности населения и развития интеллектуального потенциала молодежи. В Чебоксарах он пройдет сразу на нескольких площадках. Причем в Национальной библиотеке и на экономическом факультете Чувашского госуниверситета предлагают проверить знания школьникам, а также студентам и всем желающим, в Чувашской государственной сельхозакадемии готовы поработать со студентами, в столичной гимназии № 2 — с учениками.

Испытание, как и в прошлом году, оформлено в виде тестов, необходимо будет ответить на вопросы, озвученные в специально подготовленном видеофильме. В этот же день появится возможность оценить свои знания и у тех, кто не смог прийти в аудитории: с полудня и до окончания суток на сайте https://diktant.org/ можно будет пройти online-версию экономического диктанта.