Квартира по аукциону и не тот Николай

История республики на страницах «СЧ»

50 лет назад — 2 октября 1969 года

Много уродилось хлеба, никто не заметит, если взять чуток, думал шофер колхоза «Дружба» Комсомольского района Геннадий Бикбулатов.

«Это, как оправдывается сейчас Бикбулатов, леший ему шепнул, соблазнил украсть 408 кг пшеницы. Да контролеры поймали! Работники милиции, выслушав о лешем, сказали: «Знакомая сказка!»

На лешего пытались свалить свои грехи также Федор Казаков, Александр Рябов и Николай Мирдеев, когда украли в колхозе «Гвардеец» Шемуршинского района 640 килограммов пшеницы.

В. Веков».

Рисунок А. Быкова

4 октября 1969 года

Почти два века творил чудеса чебоксарский «Николай Чудотворец» — деревянная скульптура работы неизвестного мастера. Об этих чудесах шла молва чуть ли не по всей России, поклониться образу приезжали издалека. С приходом советской власти «святого» публично разоблачили, а потом поместили в хранилище Чувашской государственной художественной галереи.

«Но когда, откуда и как появился скульптурный образ в Чебоксарах? На все эти и другие вопросы первым попытался ответить московский искусствовед профессор А.И. Некрасов, посетивший наш город в 1930 году. Ученый отнес эту скульптуру к началу XV века. Однако она была завезена в Чебоксары позднее. Поступила же она, по мнению А.И. Некрасова, в адрес Никольского женского монастыря, куда была сослана по приказанию Бориса Годунова теща Федора Романова княгиня Мария Шестунова.

— Статуя полностью противоречит типу Николая Чудотворца, — заявил ученый. — Это не что иное, как изображение Николая Можайского.

Выходит, наши предки веками отбивали поклоны даже и не тому святому. Поистине, Николай, да не тот!

П. Кольцов».

40 лет назад — 6 октября 1979 года

На территории будущего Чебоксарского залива становится все меньше зданий и сооружений. Снесены половина Красной площади, Дом связи, Русский драмтеатр, исчезли многие улицы…

«И пока не пришла в город большая волжская вода, все чаще приходят сюда горожане, чтобы увидеть эти перемены, заглянуть отсюда в завтрашние Чебоксары. Так и художник Иван Владимиров зарисовал здесь полукаменный дом, достопримечательностью которого является, пожалуй, лишь его адрес, а адресная табличка его, может, будет даже сохранена в музее как память о площади, завершающей свою историю.

Дом № 1 до Великого Октября принадлежал старинной купеческой фамилии, встречающейся в документах еще первой четверти XIII столетия. <…> Место здесь считалось бойким; в этом углу площади торговали тогда главным образом мукой, зерном, сеном. Рядом стояла сложенная из кирпича лавка, где владелица дома, купеческая вдова, отсиживала самолично торговые часы среди мешков с сушеными фруктами и овощами.

После революции национализированный купеческий особняк занимали наркомат торговли и другие советские учреждения, в нем размещался городской радиотрансляционный узел — одно из подразделений стоявшего напротив Дома связи. А последние годы особняк был отдан под квартиры.

А. Студенецкий».

Рисунок И. Владимирова

30 лет назад — 4 октября 1989 года

В Новочебоксарске построен 108-квартирный дом. Распределять в нем жилье решено на совершенно новых принципах: квартиры можно будет купить на аукционе.

«В нем смогут принять участие очередники на получение жилья в Новочебоксарске и Чебоксарах — обладатели специальных билетов стоимостью 10 рублей. Их выпущено около 200 в ПСО «Чувашградострой». А законы аукциона известны — побеждает тот, кто больше платит. <…>

— Свободная продажа квартир населению, — говорит заместитель начальника объединения «Чувашградострой» А.В. Михеев, — это одно из перспективных направлений как в решении жилищной проблемы, так и в выполнении напряженной программы по выпуску товаров народного потребления.

Г. Иванова».

20 лет назад — 6 октября 1999 года

Выбрали место, которое ко Дню чувашской государственности в 2000 году станет самым красивым в Новочебоксарске.

«Это Соборная площадь и прилегающая к храму святого князя Владимира территория. Так решила городская администрация, которая провела конкурс проектов реконструкции по благоустройству площади. Тендер выиграли сотрудники института «Чувашгражданпроект». По замыслу авторов, на Соборной площади будут построены памятник святому князю Владимиру, фонтан, символизирующий память о тринадцати деревнях, на месте которых вырос город. Автостоянка, аллеи, цветочные клумбы — и это еще не все в перечне предусмотренных работ».