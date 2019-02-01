26 сентября ХК «Чебоксары» сразится с «Оренбургом»

Хоккейный клуб «Чебоксары» готовится к первой в этом сезоне битве за Кубок Федерации сезона 2019/2020 первенства Высшей Хоккейной лиги.

26 сентября в 18:30 чебоксарские «богатыри» под руководством главного тренера Александра Протаповича проведут стартовый матч с ХК «Оренбург». Следующие две игры с этой командой состоятся 28 и 29 сентября, начало матчей в 13:00.

По новым правилам команды будут проводить по 3 матча подряд на своем льду, затем по 3 – на льду соперника. Серии матчей плей-офф будут проходить до 4 побед с самой первой стадии, то есть с четвертьфинала. Таким образом, все команды первенства ВХЛ сыграют по 6 матчей друг против друга: по 3 дома и на выезде.

Титул победителя в этом сезоне предстоит оспаривать семи командам: «Динамо-Алтай» (г. Барнаул), «Красноярские Рыси» (г. Красноярск), «Кристалл» (г. Саратов), «Оренбург» (г. Оренбург), «Чебоксары» (г. Чебоксары), «Челны» (г. Набережные Челны), «Юниор» (г. Курган).

Приглашаем всех любителей хоккея поддержать нашу команду!

Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца «Чебоксары Арена». Справки по телефону: +7 (8352) 320-104