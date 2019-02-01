Мечтатель, комиссар, поэт

Вчера в Чебоксарах состоялась премьера документально-художественного фильма «Михаил Сеспель — я мечтатель, идеалист, растяпа…», снятого фондом «С чего начинается Родина» в преддверии 120-летия со дня рождения Подснежника.

Сеспель — одна из самых противоречивых фигур в истории республики: поэт и председатель ревтрибунала, демиург и разжалованный комиссар, изгнанник и признанный гений. За 22 года он успел создать непревзойденные литературные шедевры и новую систему стихосложения, переводы и пронзительные пророчества, говорят создатели фильма, режиссер Виталий Баев и автор сценария Валентина Поливцева. Поэту установлены памятники, в его честь названы улицы, скверы, театры, его стихи звучат на 55 языках, но до сего дня к нему не обращались взгляды документалистов.

Наряду с натурными съемками, архивными хрониками и источниками в фильме использованы приемы постановочных съемок, художественной реконструкции, в которых задействованы артисты театров республики. Участвовал в съемочном процессе и российский актер Даниил Страхов, известный по фильмам «Мы из будущего», «Перегон» и сериалам «Исаев», «Дети Арбата», — в фильме он читает за кадром стихи и дневники поэта.

Подробности — в одном из ближайших выпусков «СЧ».

СПРАВКА «СЧ» Фонд «С чего начинается Родина» уже несколько лет занимается реализацией культурно-просветительских проектов федерального уровня в Чувашии. Фонд — лауреат премии «ТЭФИ» за лучший телефильм, дважды обладатель Гран-при фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» Национальной ассоциации телерадиовещателей (HAT), победитель федерального конкурса по продвижению чтения и книги (издание аудиоспектакля-билингвы «Нарспи»).

Фото Сергея Лободы. Эта сцена снималась в историческом центре Чебоксар. В роли Сеспеля — актер Владислав Московцев, а любовь всей его жизни, Анастасию, в фильме сыграла солистка Чувашского театра оперы и балета Татьяна Прытченкова.