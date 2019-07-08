В Чебоксарах от удара молнии загорелся коттедж

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По сообщению пресс-службы МЧС, за прошедшие сутки в Чувашии зарегистрировано пять пожаров, в том числе одно возгорание мусора.

7 июля во время грозы вспыхнула кровля частного жилого дома по ул. Куприянова в Чебоксарах. Также огонь повредил и сам дом. Ущерб предварительно оценивается в 200 тысяч рублей. Причина пожара: удар молнии.

В четвертом часу утра того же дня огонь уничтожил баню в частном хозяйстве по ул. Ульянова в с. Порецкое. 

В 9:30 загорелся холодильник в жилом доме в д. Малое Батырево Батыревского района. Огнем повреждена внутренняя отделка помещения; ущерб оценивается в 10 тыс. рублей. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электроприборов.

В с. Акрамово Моргаушского района в результате поджога полностью сгорел амбар и находившееся в нем имущество. Предварительный ущерб составил 65 тыс. руб.

 

 

Фото maps.google.com: Ул. Куприянова

 

 

Опубликовано: 8 июля 2019 г.


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