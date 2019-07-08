Михаил Игнатьев с супругой посетили праздничный концерт в честь Дня семьи, любви и верности

7 июля у Монумента Матери в Чебоксарах прошел праздничный концерт звезд российской эстрады, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В этом году столица Чувашской Республики стала одной из площадок масштабного празднования этого важного праздника наряду с Муромом, Москвой и Санкт-Петербургом.

Мероприятие посетил Глава Чувашии Михаил Игнатьев c супругой Ларисой Юрьевной.

Обращаясь к собравшимся со сцены, Глава республики отметил, что День семьи, любви и верности объединяет разные поколения и является поводом собраться в семейном кругу, чтобы насладиться теплом общения с родными и близкими. В этот день православные посещают храмы, где ставят свечи и молятся благоверным князьям Петру и Февронии Муромским о семейном благополучии.

Глава Чувашии подчеркнул, что в процессах глобализации очень важно сохранить свое культурное наследие и традиционные ценности. Супругам необходимо сохранять мир в семье, а помогать им в этом должны не только сотрудники загсов, но и общественные организации – женсовет и совет отцов.

«Народ Чувашии всегда бережно относился к семейным ценностям. Еще великий чувашский просветитель Иван Яковлев говорил, что в семье – опора народа и государства. Эти слова были актуальны в те времена, они по-прежнему актуальны сегодня, и, скорее всего, будут значимы на протяжении еще многих веков», – сказал руководитель региона.

В завершение выступления Михаил Игнатьев поблагодарил организаторов праздника и артистов за прекрасный концерт, подаренный жителям республики.

Заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Денис Садовников от имени президента Фонда Светланы Медведевой поздравил чебоксарцев и гостей столицы с праздником, назвав его народным. «Личность человека, его мировоззрение, прежде всего, формируется в семье, независимо от внешних факторов и влияний. Именно благодаря нашим крепким семьям сохраняются традиции многонационального российского народа. Именно семейное воспитание и традиции, веками передаваемые через семью, делают нас наследниками и продолжателями великой многонациональной российской цивилизации», – отметил он.

Михаил Игнатьев и Денис Садовников наградили 45 семей Чувашии, проживших в крепком и счастливом браке 25 и более лет, медалями «За любовь и верность».

С добрыми пожеланиями любви, здоровья и благополучия к участникам мероприятия обратились председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Алевтина Федорова и председатель Совета отцов Чувашской Республики Алексей Мурыгин.

В праздничной концертной программе выступили такие известные и любимые в народе звёзды российской эстрады, как Александр Добронравов, Афина, Сергей Любавин, Сергей Войтенко, Дмитрий Прянов, Дина Мигдал, Светлана Питерская, группа Story, Макс Лидов, Алиса Салтыкова, Катя Ростовцева, группа «Ярмарка». Всем артистам были вручены статуэтки «Звезда Радио Родных Дорог» и благодарственные письма от Минкультуры Чувашии.