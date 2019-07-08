Поздравление Главы Чувашии с Днем семьи, любви и верности

Дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с одним из самых душевных и теплых праздников – Днем семьи, любви и верности!

Семья – это наши бабушки и дедушки, наши мамы и папы, наши любимые дети. Именно в семье закладывается в каждого из нас уважение к старшему поколению, любовь к своему дому и Отчизне, тяга к знаниям и всему светлому и радостному, что нас окружает. Для нашей земли традиционны такие семейные ценности, как нравственность, взаимопонимание и взаимная выручка, ответственность за семью и начатое дело, любовь к ближнему и воспитание патриотов своей страны, ответственность за принимаемые решения. В России и Чувашии семья – это бережно сохраненное и переданное нашими предками культурное и духовное сокровище. Хочу напомнить слова великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева: «Берегите семью: в семье опора народа и государства. Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье – защита от жизненных испытаний. Крепкой и дружной семье не страшны внешние житейские невзгоды».

Берегите свои семьи! Желаю каждой семье больше счастливых и жизнерадостных детей, любви, благополучия и процветания. Глаза мамы пусть всегда светятся счастьем и радостью, папа гордится успехами своих детей, а дети ценят и уважают старших.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев