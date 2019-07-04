Сотрудникам «Чувашавтотранса» выплачивают долги по зарплате

На счета бывших работников ГУП «Чувашавтотранс» поступили деньги, которые родное предприятие задолжало им в период с июля по декабрь 2018 года.

Вопрос о погашении задолженности обсуждался на правительственной планерке в минувший понедельник. Как подчеркнул Глава республики Михаил Игнатьев, должностными лицами органов власти и органами прокуратуры принимаются все необходимые меры, чтобы нарушенные права работников предприятия были восстановлены. Он жестко высказался в адрес отдельных политиков, пытающихся спекулировать на непростой ситуации с задолженностью по зарплате перед работниками ГУП ЧР «Чувашавтотранс», создавая дополнительную социальную напряженность.

…При входе в Минтранс республики висит объявление о приеме документов от работников ГУП «Чувашавтотранс». Сейчас в коридорах пусто, а полторы недели назад было не протолкнуться — этих выплат ждали около 700 человек. Уверенность в получении денег у людей появилась с известием о предоставлении средств из республиканского резервного фонда на погашение зарплатной задолженности. По распоряжению премьер-министра от 19 июня 57 млн рублей были направлены Минтрансу как оператору в доведении денег до получателей.

Минфину Чувашии непросто было изыскать возможность выделения столь большой суммы, но сбалансированность и устойчивость республиканского бюджета позволяет принимать маневренные решения, несмотря на всю сложность бюджетного процесса.

— Действительно, Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым принято беспрецедентное волевое решение, а мы, как орган исполнительной власти республики, обязаны обеспечить решение всех поставленных им задач, — сообщила «СЧ» вице-премьер — министр финансов республики Светлана Енилина.

На портал республиканского Минтранса, где было размещено извещение об этом, заходят наверняка не все водители и кондуктора, поэтому решили использовать все возможные источники оповещения, в том числе, по словам пресс-секретаря министра Светланы Шиминой, «сарафанное радио». Дали объявления и в районных газетах, где имелись филиалы «Чувашавтотранса». Спустя два дня пошли люди, поток нарастал. Самый большой наплыв наблюдался 25—26 июня.

— Справиться с огромным потоком бумаг одному Минтрансу было бы нелегко, — рассказывает Светлана. — Подключились другие министерства — специалистов прислали Минтруд, Минфин, Минюст. Но даже при этом приходилось прихватывать ночное время для обработки бумаг. Днем же принимали людей, что называется, до последнего клиента.

К СВЕДЕНИЮ По последним данным Минтранса, документы на получение зарплаты предоставили более 670 человек. На такую численность, на языке финансистов, были заключены договоры об уступке права требования. Всего же таких договоров для погашения задолженности по зарплате и выплате выходных пособий за период с августа по декабрь 2018 года заключено на сумму 53 млн 811 тыс. рублей. 27 июня деньги стали поступать на счета автотранспортников. На 1 июля было выплачено 53 млн 55 тыс. рублей (за исключением подавших документы после этой даты).

Около 5 млн рублей на погашение задолженности по зарплате выделил и «Чувашавтотранс». Надо полагать, из средств, вырученных от продажи конкурсной массы. С учетом этих средств на 2 июля задолженность по зарплате перед работниками «Чувашавтотранса» погашена в общей сумме 58 млн 792 тыс. рублей.

Возникает вопрос, почему именно бывшие работники первыми получили долги. Дело в том, что 7 июня в Арбитражном суде республики был рассмотрен вопрос об изменении очередности погашения выплат, в том числе перед бывшими сотрудниками предприятия. По результатам заседания первоочередность отдана погашению долгов перед ними.

Кто-то может возмутиться — дескать, за долги, которые годами накапливали то и дело менявшиеся руководители предприятия, расплачиваются, по сути, налогоплательщики, имеющие отношение в том числе к формированию резервного фонда. Вроде бы справедливое мнение, но средства оттуда предоставлены как бы в долг. Как утверждают в Минтрансе, конкурсный управляющий «Чувашавтотранса» должен будет вернуть эти деньги по мере реализации конкурсной массы. Иначе, впрочем, и быть не должно — каждый хозяйствующий субъект сам в первую очередь несет ответственность за свою деятельность и людей. Не может же правительство рассчитываться за каждое обанкротившееся предприятие. Выделяя в данном случае финансовую помощь, руководство республики пошло на беспрецедентный шаг. Можно было просто дождаться полной реализации конкурсной массы, чтобы само предприятие смогло расплатиться с работниками, говорит зам. министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Яхатин. Но 8 мая этого года Верховный суд России разрешил собственнику, то есть «Чувашавтотрансу», переуступить долги по зарплате. Это своеобразный прецедент, ранее в судебной практике такого не было. Правительство заключило договоры переуступки, напрямую оплатило долги, после чего обратилось в суд за взысканием денег с «Чувашавтотранса».

ЦИФРЫ: 548 бывших работников «Чувашавтотранса» обратились в нынешнем году за трудоустройством в Минтруда республики. 13 из них — пенсионного возраста. Работу получили 317 человек, 8 направлены на профессиональное обучение, 26 — на оформление досрочной пенсии. На сегодня на учете стоит 184 человека.

Надо учесть, что большая задолженность по зарплате на «Чувашавтотрансе» возникла не только по причине экономических трудностей и неэффективного планирования деятельности предприятия, но, как сегодня принято говорить, «слабой политической воли» его руководства. К примеру, более 30 млн рублей долга — это сумма, возникшая в период, когда перевозки уже не выполнялись, а сотням сотрудников даже не предложили варианты их будущего трудоустройства. В результате подобной медлительности директоров предприятия людям начислялась зарплата за элементарный «простой». Начислялась, но не выплачивалась. А тут еще ряд политиков чуть ли не СМСки рассылали автотранспортникам с предложениями, по словам наблюдателей, «подзаработать на Трудовом кодексе», а значит, держаться до конца и не увольняться. Но ведь люди к ним не прислушались! Иначе не было бы очередей на погашение зарплаты в Минтрансе.

С момента признания «Чувашавтотранса» и его структурных подразделений в муниципалитетах банкротом, работники, попавшие под сокращение, стали обращаться в службу занятости. Например, в шумерлинском центре занятости на учет в качестве безработных в первых числах января этого года встали 40 бывших сотрудников Шумерлинского ПАТП. По прошествии нескольких месяцев многие все же предпочли продолжить трудовую деятельность, но в других сферах.

Одним из предприятий, которые предоставили рабочие места бывшим водителям и кондукторам, стал Шумерлинский завод специализированных автомобилей. Вот что говорит Елена Кузнецова, руководитель отдела подбора и обучения завода:

— К нам, начиная с конца 2018 года, обратились в поисках работы порядка 10 бывших работников ПАТП. У завода как раз была потребность в слесарях, электромонтажниках, электросварщиках, токарях, фрезеровщиках. Мы изучали резюме, профессиональные навыки и образование кандидатов. В наиболее выигрышном положении были люди, имевшие ранее либо стаж работы, либо специальное образование по производственным профессиям. Они сейчас уже успешно работают в цехах, получают стабильно заработную плату и другие социальные гарантии. Тем же, кто был далек от производства, мы предлагали пройти курс обучения посредством «ученичества», которое длилось 3 месяца.

Одним из таких новых работников АО «ШЗСА» стал в конце мая этого года Леонид Демидович. Он начал работать в ПАТП в 1985 году. Исколесил и город, и район, выходил на междугородние маршруты. И до последнего надеялся, что родное предприятие выстоит, ведь кризисы случались не раз на его веку. Однако не получилось. И 58-летний Леонид Васильевич был уволен в связи с ликвидацией предприятия. Встал на учет в Центр занятости, месяц был в статусе безработного.

— Многие мои бывшие коллеги, кто помоложе, пошли работать на машзавод — переучились или вспомнили ранее приобретенный опыт. А мне вроде как уже поздно переучиваться, поэтому согласился пойти работать водителем, — вспоминает Леонид Демидович. — С 21 мая работаю в цехе № 3, перегоняю автомашины из цеха в цех, задействован на испытаниях. Это лучше, чем сидеть дома. Плюс к зарплате на заводе наши ребята уже начали получать задолженность по зарплате в ПАТП. Буквально в конце прошлой недели начали зачислять.

— В нашем подразделении работали 60 человек, все мы уже получили положенные суммы, в том числе три выходных пособия, — говорит бывший руководитель Шумерлинского филиала «Чувашавтотранса» Лариса Рыбакова. — Мне бы хотелось выразить отдельную благодарность министерским работникам за отличную организацию приема документов. Столько такта и терпения им пришлось проявить…

КСТАТИ Перманентно сложная ситуация в «Чувашавтотрансе» — приобретение далеко не последних лет. Кризис медленно, но назревал, причем еще в начале двухтысячных. Вот такая информация была опубликована на портале органов власти Чувашии 24 марта 2004 года: «Сегодня после заседания Правительства Чувашии было проведено рабочее совещание по вопросу о финансово-хозяйственной деятельности и стратегии развития РГУП «Чувашавтотранс». В декабре 2003 г. рассматривался вопрос о состоянии и мерах по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности РГУП «Чувашавтотранс». В целях выполнения решений, принятых на данном совещании, на предприятии введена процедура банкротства… и назначен временный управляющий, также произошла смена руководства. В результате принимаемых мер по стабилизации работы предприятия за 2 месяца т.г. к уровню 2003 г. снижены расходы на 2,4%, …сокращена среднесписочная численность работающих на 8,7%. …Но несмотря на принимаемые меры, в 2004 году финансово-экономическое состояние РГУП «Чувашавтотранс» продолжает оставаться сложным. За 2 месяца 2004 года объем перевозок пассажиров снижен к уровню 2 месяцев 2003 года на 21,1%, пассажирооборот — на 11,5%. План получения собственных доходов выполнен на 94,3%».

Фото Олега Мальцева: Для бывших водителей «Чувашавтотранса» нашлась работа и в Чебоксарах. Многие из них пересели за руль современных больших автобусов и работают сейчас, в частности, на маршрутах 35, 44, 52…