В Шемуршинском районе школьники изучили старинный чувашский обряд «Çинçе»

Именины Земли отметили на днях воспитанники Большебуяновской общеобразовательной школы в национальном парке «Чăваш вăрманӗ».

Школьников пригласили в парковый комплекс «Пархатар» на этнографическую встречу, посвященную старинному дохристианскому чувашскому обряду «Çинçе», который наши предки проводили во время летнего солнцестояния. Все мальчики и девочки по случаю нарядились в чувашские народные костюмы.

Сотрудники парка на чувашском и русском языке рассказали, что «Çинçе» — это период отдыха и соблюдения покоя Матери-земли, которая в это время считалась обремененной спеющим урожаем. Это празднество соответствует русскому празднику, известному под названием «Земля-именинница», или «Духов день».

Ребята водили хороводы и играли в народные забавы возле фигур, символизирующих времена года и месяцы. Узнали, как в глубокой древности чуваши пользовались 12-летним календарным циклом, который помогал им в нелегкой жизни и был связан с явлениями природы и всевозможными приметами. Познакомились и с народными промыслами, такими как бортничество, хмелеводство, лыкоплетение, встретились со сказочным лесным обитателем Ар?ури, попробовали квасной напиток, приготовленный по старинному чувашскому рецепту. Словом, окунулись в мир предков. Ну а в конце встречи многие признавались, что такого интересного урока у них еще не было.

Фото npark21.ru: Добрый пасечник поведал юным гостям, как в старину добывали мед диких пчел, и угостил их медом и чаем из трав.