В Чувашии на заседании Совета в формате «Волга-Янцзы» подписано 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве

23 мая в Чебоксарах прошло третье заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Сопредседателями заседания выступили полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и член Государственного Совета КНР Ван Юн.

В мероприятии приняли участие губернаторы и официальные представители регионов Приволжского федерального округа. В составе китайской делегации в республику прибыли руководители провинций Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Аньхой и города Чунцин, а также представители органов власти и деловых кругов КНР.

Открывая заседание Совета, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что механизм межрегионального взаимодействия «Волга-Янцзы» доказал свою актуальность и является показательной моделью сотрудничества между Россией и Китаем.

«До запуска формата «Волга-Янцзы» между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего и Среднего течения Янцзы было заключено всего 3 соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база за относительный короткий срок увеличилась до 38 межрегиональных соглашений», – сообщил Игорь Комаров.

В настоящее время регионами ПФО осуществляется проработка более 20 проектов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Особое значение придается отношениям в сфере инвестиционного сотрудничества. Перечень приоритетных проектов по данному направлению состоит из 13 проектов в области сельского хозяйства, производства продуктов питания, строительных материалов, машин, оборудования, металлургического производства, логистики. На данном этапе уже реализуются совместные проекты по строительству цементного завода в Республике Башкортостан, завода по производству инструментальной стали в Республике Марий Эл, создании сельскохозяйственных парков в Чувашской Республике и Пензенской области, создании производства по переработке леса в Пермском крае и другие.

Полпред Президента РФ в ПФО призвал руководителей регионов активнее использовать потенциал и возможности торгового представительства Российской Федерации, участвуя в выставочных мероприятиях, которые проводятся в КНР. Он также подробно остановился на различных направлениях гуманитарного сотрудничества.

Завершая выступление, Игорь Комаров выразил уверенность, что мероприятие будет способствовать укреплению и дальнейшей диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем.

Член Госсовета КНР Ван Юн от имени китайской стороны поблагодарил российскую сторону за большую подготовительную работу по проведению заседания и оказанное гостеприимство. Он отметил, что на протяжении шести лет Совет постепенно совершенствуется, при этом увеличивается и обоюдная заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве.

«Параллельно повышаются масштабы и качество политического сотрудничества. В прошлом году товарооборот между регионами Верхнего и Среднего течения Янцзы и Россией составил примерно 5 млрд долларов с ростом 30%, что опередило рост двусторонней торговли между Китаем и Россией. А для отдельных провинций этот показатель составил даже более 80%. Много компаний этого региона КНР открыли свой бизнес в ПФО», – сообщил член Госсовета КНР.

Господин Ван Юн отметил, что в этом году отмечается 70-летие дипломатических отношений между странами. 2018-2019 годы также объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества и обменов. Наши отношения под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина вступают в новую эпоху всестороннего развития.

«Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы реализовать договоренности о продвижении и укреплении межрегионального сотрудничества, достигнутые нашими лидерами», – подчеркнул лидер китайской делегации.

По словам Ван Юна, Совет межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы», куда входят регионы с самыми быстрыми темпами развития и наибольшим потенциалом, носит название рек-матерей Китая и России, ставших символом дружбы.

«При наших общих усилиях межрегиональное сотрудничество уже вступило в новую эпоху углубленного развития», – сказал высокий гость. Он добавил, что в рамках Совета состоялись дружественные, искренние и доверительные переговоры с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. «Мы едины в том, что рассматриваем сегодняшнее заседание как новый старт усиления контактов и связей между нами», – заключил Ван Юн.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев выступил с докладом о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества Чувашской Республики c регионами Верхнего, Среднего течения реки Янцзы.

Он сообщил, что взаимодействие с китайскими партнерами осуществляется по широкому спектру направлений. Большие успехи достигнуты в экономической сфере. В прошлом году внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашии составил 165 млн долларов США, увеличившись на треть. По словам Михаила Игнатьева, этот результат стал рекордным за всю историю взаимоотношений.

«Сегодня Китайская Народная Республика занимает первое место среди 100 стран мира – торговых партнеров Чувашии, поставляя почти половину всех завозимых в республику товаров. И в то же время Китай занимает третье место в списке стран, в которые экспортируют свою продукцию товаропроизводители Чувашской Республики», – сообщил Глава республики.

Хорошая динамика была достигнута в расширении кооперационных связей между компаниями. В 2018 году на одном из крупнейших химических комбинатов республики (ПАО «Химпром») при поддержке китайской компании ДэчжоуКемтиксКэмикэл (DezhouChemticsChemicalCo) открыто единственное в России производство гипохлорита кальция.

В городе Дзинджоу провинции Хубэй, с которой действует соглашение, реализуется проект по созданию совместного предприятия по синтезу действующих веществ для производства химических средств защиты растений. Инициаторами выступают предприятие АО Фирма «Август» и китайская ЦзянсуАгрокемЛаборатОри. Объём инвестиций Фирмы «Август» в проект – 50 млн долларов США, общая стоимость – 100 млн долларов.

В Китай поставляется почти 40% экспорта продукции агропромышленного комплекса Чувашии.

Масштабные инвестиционные проекты с участием китайских партнеров реализуются и на территории Чувашской Республики. Так, совместно с компанией Сычуань РэйлвэйИнвестмент Групп (RailwayInvestmentGroupCo., LTD) реализуется проект по созданию агропарка мясомолочного направления.

«Будут создаваться новые рабочие места на селе, производиться экологически чистая продукция, наиболее востребованная на мировых рынках. Объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей», – отметил Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии также рассказал о развитии гуманитарных связей. Он напомнил о наследии уроженца Чувашии, выдающегося российского ученого Никиты Бичурина, известного под именем отца Иакинфа, который положил начало глубокому изучению культуры, истории, быта и традиций Китая в России.

По словам руководителя региона, сегодня молодежь проявляет большой интерес к изучению китайского языка и культуры. Для этого в республике созданы эффективные площадки: на базе Чувашского государственного университета успешно работает Китайский культурно-научный центр, а в Национальной библиотеке Чувашской Республики – Китайский информационно-культурный центр.

Сотрудничество развивается и на межвузовском уровне, а также в области культуры, спорта и медицины.

Завершая выступление, Глава Чувашии поблагодарил Игоря Комарова и господина Ван Юна за эффективную поддержку формата сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и Китая. «Дружба – это великий дар, посланный нашим народам! Уверен, что мы его обязательно сохраним и приумножим», – заключил Михаил Игнатьев.

По итогам третьего заседания Совета по сотрудничеству между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики было подписано 15 новых соглашений.

Чувашская Республика подписала соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях с провинциями Хунань и Цзянси. Кроме того, был подписан протокол о намерениях между городом Чебоксары – столицей Чувашской Республики (Российская Федерация) и городом Хэфэй провинции Аньхой (Китайская Народная Республика).

В предыдущие годы благодаря тесному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» Чувашией были заключены соглашения о сотрудничестве с городом Чунцин, провинциями Сычуань, Аньхой и Хубэй. Установлены побратимские отношения между городом Чебоксары и городом Аньцин провинции Аньхой.